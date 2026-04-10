İbrahim Çelikkol’un Savcılık İfadesi: Birce Akalay Hakkında Ne Söyledi?

İbrahim Çelikkol Soruşturmasında Kritik İfade Ortaya Çıktı

Magazin dünyası, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hakkında yürütülen yasal süreçle sarsılıyor. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan ünlü ismin savcılıkta verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. Soruşturmanın detayları ve Çelikkol’un özellikle meslektaşı Birce Akalay hakkındaki sözleri büyük bir yankı uyandırdı.



Sabah'ın haberine göre Çelikkol, Birce Akalay ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



“‘Siyah Beyaz Aşk’ dizisinde birlikte rol aldık ama iki senedir görüşmüyorum. Aynı ortamda bulunup yasaklı madde kullanmadım. Hayatımda böyle bir şey kullanmadım. Birce Akalay’ın kullandığını da görmedim, şahit olmadım.”



Bu açıklama kısa sürede gündem olurken, soruşturmayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.



