İbrahim Büyükak: "İlk filmin üzerine çıktık"

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği film; kızları Güneş için yeniden bir araya gelen Ferhat ve Aslı’nın sıcacık tatil hikâyesini konu alıyor. Geçmişle hesaplaşamamış, sürekli tartışan bu iki yetişkin, kızlarının isteğiyle çıktıkları tatilde boşanmış olduklarını gizleyerek “mutlu aile” rolü yapmayı kabul ediyor.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun Ferhat ve Aslı karakterlerine hayat verdiği filmde; İlker Aksum ve Başak Parlak’ın yanı sıra Damla Çolak, Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar rol alıyor. Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film yapımcılığında hayata geçirilen “Mutluyuz Mu?”, 2023 yapımı “Mutluyuz” filminin devamı niteliğini taşıyor.

“İlk filmin üzerine çıkan bir proje oldu”

İbrahim Büyükak, senaryosunu da yazdığı filmiyle ilgili şunları söyledi:

“İlk filmde biraz gerçeküstü bir dünya vardı... Bu kez senaryoyu daha gerçekçi bir zemine oturan bir hikâye üzerine kurmak istedik. Boşanmış bir çiftin birlikte tatile çıkması fikri üzerinden ilerledik. İlk film çok beğenilmişti, onun da üzerine çıkan bir film oldu. Hikâyenin çok güzel bir cümlesi var: Ferhat, Aslı’ya diyor ki, ‘İyi bir karı koca olamadık, iyi bir eski karı koca hiç olamadık.’ Yani aslında kiminle evlendiğin kadar, kiminle boşandığın da çok önemli.”

"İbrahim ciddi bir konuyu insanları üzmeden kırmadan anlatmanın yolunu buldu"

Filmin diğer başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu ise filmle ilgili duygularını şöyle ifade ediyor:

“‘Mutluyuz Mu?’ her şeyden önce çok empatik bir hikâye. Aslında insanları durup düşündürecek çok fazla yanı var ama bunu yaparken eğlenceyi elden bırakmıyor. Ciddi bir konu ama bunu insanları üzmeden, kırmadan anlatmanın yolunu buldu hem İbrahim hem de tüm oyuncular. Benim için ise oyuncu olarak her türlü duyguya dokunduğum ve kendimi iyi hissettiğim bir proje oldu.”