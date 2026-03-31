Hem Tanıdık Hem Yepyeni: "Sebebim"

2025 yılının Ekim ayında dinleyicisi ile buluşan “Söz ve Seda Akay En İyiler 2” albümü ile, Seda Akay’ın yıllara meydan okuyan unutulmaz şarkıları; farklı jenerasyonlardan gelen güçlü yorumlarla yeniden seslendirilerek müzikseverlerle buluşmuştu. Yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan albüm birbirinden özel şarkıları, yepyeni modern düzenlemeler ve özgün yorumlarıyla dinleyenlerde bambaşka tatlar bırakmıştı.

YAŞARDAN "SEBEBİM"E TAZE DOKUNUŞ!

Seda Akay’ın duygusuyla yoğrulmuş toplam 11 eserin yer aldığı projede “Sebebim” Yaşar’ın kendine has tarzı ile dinleyenleri hem tanıdık hem de yepyeni hislerle karşılıyor. İlk olarak 1996 yılında Demet Akalın’ın ilk çıkış parçası olarak müzik dünyasında fırtınalar estiren şarkı, bu kez Yaşar’ın duygusal yorumu ile karşımıza çıkıyor. Sözü Seda Akay, müziği Niran Ünsal imzası taşıyan eserin yeni düzenlemesini Fırat Baylar üstlendi. Şarkının merakla beklenen video klibi Kemal Başbuğ tarafından duygusal bir atmosferde çekildi. Yaşar’ın yepyeni yorumuyla “Sebebim” video klibi 1 Nisan Çarşamba Poll Production YouTube kanalında yayında!