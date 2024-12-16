Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil Sundance yolcusu!

Fransa, Polonya, Kanada ve Türkiye ortak yapımı olan Öldürdüğün Şeyler filmi, dünya prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali’nde yapmaya hazırlanıyor. İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin imzasını taşıyan film, festivalin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil Sundance yolcusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2024 09:58

Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil’in yer aldığı filmin prömiyeri, 24 Ocak 2025 tarihinde ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleştirilecek. Üç oyuncu, bu özel gösterim için festivale katılarak uluslararası sinema dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelecek.

Öldürdüğün Şeyler, hasta annesinin şüpheli ölümüyle baş etmeye çalışan bir üniversite profesörünün, gizemli bahçıvanıyla birlikte soğukkanlı bir intikam eylemine girişmesini konu alıyor. Derin psikolojik çatışmalarla örülü bu yapım, festivalde ödül kazanma ihtimali yüksek filmler arasında gösteriliyor.

23 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sundance Film Festivali, bağımsız sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Öldürdüğün Şeyler ekibi, festivalden ödülle dönerek Türkiye sinemasını uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor.

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