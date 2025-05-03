Hazal Subaşı 30 Oldu, Oğuzhan Koç Romantizmi Konuşturdu

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı hız kesmeden devam ediyor. Son dönemin en gözde çiftlerinden olan ikili, bu kez romantik bir doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Koç, sevgilisi Subaşı’nın 30. yaş gününü sosyal medyada yaptığı anlamlı bir paylaşımla kutladı.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlar

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, özel hayatında yaşadığı iniş çıkışlara rağmen aşka küsmedi. 2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenen Koç, bu evliliğini bir yıl içinde sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından kalbini yeniden açan şarkıcı, oyuncu Hazal Subaşı ile olan ilişkisini sessiz sedasız bir şekilde sürdürmeye başlamıştı.

Hazal Subaşı 30 Yaşına Bastı

'Adını Sen Koy', 'Çukur', 'Dilek Taşı' ve 'Sahipsizler' gibi sevilen dizilerde rol alan Hazal Subaşı, 2 Mayıs'ta 30. yaş gününü kutladı. Güzel oyuncu için ilk sürpriz, sevgilisi Koç’tan geldi. Oğuzhan Koç, Instagram hesabında çift olarak yer aldıkları bir kareyi paylaşarak altına İngilizce “Happy Birthday” notunu düştü. Ancak bu notun anlamı sadece “iyi ki doğdun” değildi. Hayranları, bu sözü “Seni çok seviyorum” anlamında yorumladı.

Kalpli Cevap Gecikmedi

Hazal Subaşı, sevgilisinin bu içten kutlamasına kayıtsız kalmadı. Koç’un romantik paylaşımına kalp emojisiyle cevap vererek, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu mesajlaşma, hayranlarından da tam not aldı.

Gözler Evlilik İhtimaline Çevrildi

Romantizmin dozunu her geçen gün artıran çift için hayranları, "Düğün ne zaman?" sorusunu sormaya başladı bile. Her ne kadar ikili şimdilik bu konuda bir açıklama yapmasa da, aralarındaki uyum gözlerden kaçmıyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, yakın zamanda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.