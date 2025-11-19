Hazal Kaya'dan Gündem Olan Gala Görüntülerine Açıklama: "Beni Güldürdü"

Hazal Kaya, 'Sekizinci Aile' galasında Melisa Döngel ile yer kapma mücadelesi verdiği iddia edilen görüntülere açıklık getirdi. Kaya, o anların 'bir anlık şuursuzluk' olduğunu ve konuyu üstüne almadığını söyledi.

Hazal Kaya'dan Gündem Olan Gala Görüntülerine Açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-11-2025 10:44

Oyuncu Hazal Kaya, "Sekizinci Aile" dizisinin galasında gündem olan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Kaya, Melisa Döngel ile yer kapma mücadelesi verdiği iddia edilen anlara ilişkin sessizliğini bozdu.

"Bir Anlık Şuursuzluktu, Üstüme Alınmadım"

Hazal Kaya, görüntülerin kendisine komik geldiğini söyledi. Kaya, "Bir anlık bir şuursuzluk o. Melisa sağ olsun tutmuş, yoksa düşerdim" dedi. Ünlü oyuncu, şuursuzluk anına anlam yüklenmesinin kendisini güldürdüğünü belirtti.

Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Biz aynı zamanda dizinin ortak yapımcısıyız. Melisa'nın da dahil olduğu şahane bir kadromuz var. En sevdiğimiz , birbirimizi parlatma. Dolayısıyla çok üstüme alınmadım bu meseleyi." Hazal Kaya, sosyal medya yorumlarının komik olduğunu da sözlerine ekledi.

