"Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum!" Uraz Kaygılaroğlu’ndan Yıllar Sonra Gelen Kilo İtirafı.

Şimdilerde Now TV ekranlarında yayınlanan "Yeraltı" dizisindeki Bozkurt Hanoğlu karakteriyle devleşen Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında kariyerinin ve hayatının en zorlu dönemini anlattı. Ünlü oyuncu, fiziksel değişiminin ardındaki asıl düşmanı ilk kez açıkladı: Yeme Bozukluğu.

140 Kilodan Jönlüğe Uzanan Zorlu Yol

Bir dönem 140 kiloyu gördüğünü hatırlatan Kaygılaroğlu, zayıflama sürecinin sadece bir estetik kaygı değil, bir "var oluş" mücadelesi olduğunu belirtti. İşte o süreçten satır başları:

Mecburiyet: "İstediğim rolleri alamıyordum. Başka çarem kalmadığı için yürüyüşle başladım."

Disiplin: "Diyetisyenim ne dediyse harfiyen uyguladım. Günlük leblebi hakkıma bile sadık kaldım."

Süreç: Tam iki yıl boyunca disiplininden ödün vermeden hayalindeki görüntüye kavuştu.

"Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum: Yeme Bozukluğu"

Başarılı oyuncu, kilosunun kökeninde yatan asıl sorunun psikolojik bir mücadele olduğunu itiraf etti:

"Mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım. Yakışıklı adam evresine geçince başarının getirdiği ağırlıkla depresif dönemlerim oldu. O süreçte yine 5-10 kilo aldım ama sonra kendime 'Yas dönemini bırak ve hayatına dön' dedim."

Sabah 6 Mesaisi ve "Pozitif Zehir"

Şimdilerde disiplini hayatının merkezine koyan Kaygılaroğlu, yeni rutinini şu sözlerle özetledi: