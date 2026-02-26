"Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum!" Uraz Kaygılaroğlu’ndan Yıllar Sonra Gelen Kilo İtirafı.

raz Kaygılaroğlu nasıl kilo verdi? Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeme bozukluğu hastalığı ve 140 kilodan bugüne uzanan ilham verici değişim hikayesi haberimizde...

Yayın Tarihi : 26-02-2026 18:22

Şimdilerde Now TV ekranlarında yayınlanan "Yeraltı" dizisindeki Bozkurt Hanoğlu karakteriyle devleşen Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında kariyerinin ve hayatının en zorlu dönemini anlattı. Ünlü oyuncu, fiziksel değişiminin ardındaki asıl düşmanı ilk kez açıkladı: Yeme Bozukluğu.

140 Kilodan Jönlüğe Uzanan Zorlu Yol

Bir dönem 140 kiloyu gördüğünü hatırlatan Kaygılaroğlu, zayıflama sürecinin sadece bir estetik kaygı değil, bir "var oluş" mücadelesi olduğunu belirtti. İşte o süreçten satır başları:

  • Mecburiyet: "İstediğim rolleri alamıyordum. Başka çarem kalmadığı için yürüyüşle başladım."

  • Disiplin: "Diyetisyenim ne dediyse harfiyen uyguladım. Günlük leblebi hakkıma bile sadık kaldım."

  • Süreç: Tam iki yıl boyunca disiplininden ödün vermeden hayalindeki görüntüye kavuştu.

 "Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum: Yeme Bozukluğu"

Başarılı oyuncu, kilosunun kökeninde yatan asıl sorunun psikolojik bir mücadele olduğunu itiraf etti:

"Mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım. Yakışıklı adam evresine geçince başarının getirdiği ağırlıkla depresif dönemlerim oldu. O süreçte yine 5-10 kilo aldım ama sonra kendime 'Yas dönemini bırak ve hayatına dön' dedim."

Sabah 6 Mesaisi ve "Pozitif Zehir"

Şimdilerde disiplini hayatının merkezine koyan Kaygılaroğlu, yeni rutinini şu sözlerle özetledi:

  • Antrenman: "Sabah sete gitmeden önce saat 06.00'da kalkıp yürüyüşümü ve antrenmanımı yapıyorum."

  • Çevresine Etkisi: "Etrafımdaki herkesi bu konuda 'zehirliyorum'. Arkadaşlarıma 'Hadi spora başlayın' diyerek onları yönlendiriyorum."

  • Hedef: "Tek bir amacım var: Çok iyi ve güzel yaşlanmak."

