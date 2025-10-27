Harbiye'de Göksel Işıltısı

Göksel önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri tükenen konser, sanatçının hem duygusal hem de enerjik performansıyla hafızalara kazındı.

Sahneye çıkmadan önce kulisteki video görüntüsüyle dinleyicilerini heyecanlandıran Göksel, “Karar Verdim” şarkısı ve alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Sanatçı, “Sen Orda Yoksun”, “Günün Birinde”, “Aşkın Yalanmış” “Gittiğinde” ve “Denize Bıraksam” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. “Yalnız Kuş” şarkısında ekrandaki kanat efektiyle adeta Harbiye’de bir kuş olan Göksel, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Göksel, “Benden Geçti Aşk”ın sonunda ise gitarı devralarak seyirciyi selamladı.

Anlamlı Mesaj

Konserin en duygu dolu anları ise Göksel’in “Ünzile” şarkısını seslendirdiğinde yaşandı. Parçanın sonunda dinleyicilerine seslenen sanatçı, “Bazen bir şarkı o kadar çok şey anlatır ki söyleyecek söz bulamıyorum. Çocuklarımızı koruyup kollamak, onlara sımsıkı sarılmak ve güzel bir dünya bırakmak istiyoruz” sözleriyle büyük alkış aldı. “Canım” performansında Göksel’in dans sahnesi, arka LED ekranlarda yansıtılarak görsel bir şölene dönüştü. Yoğun alkışlar üzerine sahneye yeniden çıkan Göksel, “Kurşuni Renkler” ile bis yaptı.

“Harbiye’nin enerjisi bambaşka”

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Göksel, “Harbiye’de olmak her seferinde kalbimi titretiyor buranın enerjisi bambaşka. Seyirciyle aramızda çok özel bir bağ var. Her defasında çok özeniyoruz ve heyecanlanıyoruz.” dedi. Göksel röportajında albüm müjdesi de vererek, “Albümüm bitmek üzere 2025 için dinleyicilerime söz vermiştim ama bitmek üzere 2026’nın ilk aylarında yayınlanacak. Tamamı bana ait şarkılardan oluşuyor” dedi.