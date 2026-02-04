Hande Yener Sahnesinde Duygu Dolu Anlar

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 04-02-2026 15:13

Hande Yener, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından oluşan “Haydi Bizi Sezen Götür” konseriyle Ülker Sport Arena’da iki gece boyunca 22 bin müzikseverle buluştu. Yener’in sahne performansı, yalnızca müzikal bir etkinlik olmanın ötesine geçerek güçlü bir sosyal mesaj da taşıdı.

Konser sırasında öldürülen çocuklar, kadınlar ve hayvanlar anıldı. Dev ekrana yansıtılan görseller eşliğinde salonda duygusal anlar yaşanırken, Sezen Aksu’nun şarkıları bu anlara eşlik etti. Seyirciler iki gece boyunca yalnızca eğlenmekle kalmadı; toplumsal hafızaya dokunan anlara da tanıklık etti.

“İnsanların kıymetini kaybettikten sonra değil yaşarken bilmek gerekiyor”

Konser sonrası açıklama yapan Hande Yener, etkinliğin anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Bu yalnızca bir konser değildi; kalpten kalbe kurulan bir buluşmaydı. Şarkılar söylerken birlikte hatırladık, kaybettiklerimizi andık ve yaşanan acılara gözümüzü kapatmamayı seçtik. Sezen Aksu’nun şarkıları, bu duyguyu ifade edebilmek için benim için en doğru dildi. Bu gecelerde sessiz kalmamak, hatırlamak ve hatırlatmak istedim. Aynı zamanda şunu da çok derinden hissettim: İnsanların kıymetini, onları kaybettikten sonra değil; hayattayken bilmek gerekiyor. Bu duyguyu izleyiciyle paylaşmak benim için çok anlamlıydı.”

İki gece boyunca binlerce kişi aynı duyguda buluşurken, “Haydi Bizi Sezen Götür” konserleri, müziğin birleştirici gücünü ve toplumsal duyarlılığı öne çıkaran bir buluşma olarak öne çıktı.

