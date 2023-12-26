Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi dolu dizgin devam eden Hande Erçel'in geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. 12 şehit verdiğimiz günde katıldığı Noel kutlamalarından fotoğraflar yayınlayan Erçel'e takipçileri sert çıkmıştı.



ŞİMDİ DE YENİ İMAJIYLA GÜNDEM OLDU!



Yaşananların ardından Hande Erçel bu kez imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine geldi. Uzun yıllardır kahverengi saçlarıyla tanınan ünlü isim, görünümünü değiştirerek saçlarını kızıl tonlarına boyadı ve hayranlarıyla buluşturdu. Bu ani değişiklik, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.







Güzel oyuncunun yeni imajını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Bazı kullanıcılar Hande Erçel'in yeni halini Elçin Sangu'ya benzetti ve "Elçin Sangu sandım" şeklinde yorumlar yapıldı.





KOMBİNİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI





Erçel'in dikkat çeken yeni imajının ardından, ünlü oyuncunun giydiği kıyafetlerin fiyatları da merak konusu oldu.

Instagram'da popüler olan 'Kim Nereden Giymiş?' adlı hesabın paylaşımına göre, güzel aktrisin tercih ettiği markaya ait topuklu ayakkabılar 2 bin 599 TL, siyah elbisesi ise 196 euro (yaklaşık 6 bin 330 TL) değerinde.