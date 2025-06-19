Hande Erçel ve Barış Arduç'un Cesur Sahneleri Sosyal Medyada Olay Oldu

Hande Erçel ve Barış Arduç’un Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahneleri sosyal medyada olay oldu, tepkiler peş peşe geldi.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Cesur Sahneleri Sosyal Medyada Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2025 10:56

Hande Erçel ve Barış Arduç, yeni dijital platform dizileri Aşkı Hatırla ile yeniden ekran partneri olarak izleyicinin karşısına çıktı. İkili, daha önce Rüzgara Bırak filmiyle büyük ses getirmişti. Şimdi ise bu yeni projede yer verdikleri cesur sahnelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle dizideki sevişme sahneleri, çok sayıda yorum ve tepkiye neden oldu.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Dizideki sahneler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı takipçiler, sahnelerin gereksiz derecede cesur olduğunu savunurken, bazıları ise oyunculuğun gereği olarak değerlendirdi. "Para uğruna yapılmaz", "Bu ikisinden böyle performans beklemezdim", "Bu kadarı fazla oldu" gibi yorumlar kısa sürede gündeme taşındı. Ayrıca, "Eşi olsam çıldırmıştım" ve "Gupse yastıkları ısırıyordur" gibi esprili ifadeler dikkat çekti. Tüm bu tepkilere rağmen, dizi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in Özel Hayatı Merak Edildi

Tepkilerin ardından hem Barış Arduç hem de Hande Erçel’in özel yaşamları yeniden gündeme geldi. Barış Arduç, ünlü oyuncu Gupse Özay ile evli ve çiftin Jan Asya adında bir kızı bulunuyor.

Hande Erçel ise yaklaşık üç yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. İkilinin özel hayatları ve ilişkileri, dizideki sahneler sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı.

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