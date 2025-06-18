Hande Erçel ve Barış Arduç'lu 'Aşkı Hatırla'nın Galası Yapıldı

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'u buluşturan dizi 'Aşkı Hatırla'nın galası dün gece gerçekleşti. Romantik tanıtımlarıyla dikkat çeken dizi bugün (18 Haziran) ilk 3 bölümüyle yayına girdi.

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu 'Aşkı Hatırla'nın Galası Yapıldı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 18-06-2025 17:34

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimlerinin birleştirilmesinde buluşturan, Saner Ayar'ın başkanlığında O3 Medya imzasını taşıyan ' Aşkı Hatırla'nın galası dün gece gerçekleşti.

Orijinal hikaye Ahmet Vatan'ın kaleme DVD oynatıcı yönetmen koltuğunda aynı zamanda yaratıcı yaratıcılığı da olan Özgür Önurme oturuyor.

Kuruçeşme Divan'da gerçekleşen galada bir araya gelen oyuncuların projeye dair heyecanlarını dile getirirken, diziden izletilen kesit davetlilerin beğenisini topladı. Disney+ lokal içeriklerinin sponsoru Zeren Group Holding'in desteğinin de yer aldığı etkinlikte, dizin bağlantısına uygun genişletilmiş mekan ve ikramlar misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Bugün (18 Haziran) Disney+'ta ilk 3 bölümüyle yayına giren romantik komedi türündeki dizi aynı zamanda dünyanın birçok yerinde de kullanılmakla buluşacak.

Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir ve ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla insanların hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu yeni maceralar onların eksik parçalarına izin verecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır.

 

 

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