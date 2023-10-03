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Hamsikoli nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hamsikoli tarifi

Uzun yıllardır televizyonların en çok izlenen yemek yarışma programı olan MasterChef Allstar sezonuyla yine reytingleri altüst ediyor. MasterChef hayranları ise programda yapılan yemekleri evde deneyerek sofralarını şenlendiriyor. MasterChef Allstar'ın 107. bölümünde yapılan yemekler büyük ilgi gördü. Peki hamsikoli nedir? hamsikoli nasıl yapılır? İşte MasterChef Hamsikoli tarifi

Hamsikoli nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hamsikoli tarifi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 20:11

Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün bir parçası olan Rize mutfağı, Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli ve özgün lezzetlerini bizlere sunar. Hamsikoli de bu benzersiz lezzetlerden biridir. Rize'nin yerel yemeği olan Hamsikoli, özellikle Hamsikoy'da yapılan ve yöreye özgü bir tat olarak bilinir.

Hamsikoli Nedir?

Hamsikoli, hamur işi türündendir ve ismi Hamsikoy köyünden gelir. Adeta bir tür kapalı pide olarak düşünebileceğimiz bu yemek, kıymalı harç ile harmanlanır ve fırında pişirilir.

Hamsikoli Tarifi

Malzemeler:

  • Hamur İçin:

    • 1 kg un

    • Yarım paket yaş maya
    • Tuz
    • Su
  • İç Harç İçin:
    • 500 gr kıyma
    • 2 adet soğan
    • Yarım demet maydanoz
    • Karabiber, pul biber, tuz

Hamurun Hazırlanışı:

  1. Mayalama: Yaş maya, ılık su ile karıştırılır ve 15 dakika bekletilir.
  2. Yoğurma: Un ve tuz bir kapta karıştırılır. Ardından mayalı su eklenir ve hamur yoğurulur.
  3. Dinlenme: Hamurun daha iyi sonuç vermesi için bir süre dinlendirilir.

İç Harcın Hazırlanışı:

  1. Kıyma Kavurma: Kıyma, ince doğranmış soğan ile kavrulur.
  2. Baharat Ekleme: Tuz, karabiber ve pul biber eklenir.
  3. Maydanoz İlavesi: İnce doğranmış maydanoz eklenip karıştırılır.

Hamsikoli'nin Yapılışı:

  1. Hamur Açma: Dinlenen hamur merdane ile açılır ve dikdörtgen veya kare şekillerde kesilir.
  2. Harç Yerleştirme: Kesilen hamur parçalarının ortasına kıymalı harç yerleştirilir.
  3. Kapatma: Hamurun kenarları iç harcı kapatacak şekilde kapatılır ve yağlı kağıt serili tepsiye dizilir.
  4. Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hamsikoliler kızarana dek pişirilir.

Hamsikoli, genellikle yoğurt ve ayran ile birlikte tüketilir. Sıcak servis yapılması tavsiye edilir.

Yapımı kolay ve lezzetiyle damakları şenlendiren Hamsikoli, Rize mutfak kültürünün bir yansımasıdır. Lokal lezzetleri keşfetmek, bölgesel mutfak kültürümüzün zenginliğini ortaya koymaktadır. Rize’yi ziyaret ettiğinizde, bu otantik lezzeti yerinde deneyimlemeniz, kültür ve lezzet turizmi açısından anlamlı bir deneyim olacaktır.

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