Hakan Altun 'HATIRAN YETER' için stüdyoya girdi

Usta yönetmen Ömer Faruk Yardımcı’nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini ise Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç’in paylaştığı “Hatıran Yeter”, hikâyesi ve oyunculuk performansları kadar müzikleriyle de ses getirecek. Yılın dram filmi olarak gösterilen “Hatıran Yeter”in en büyük sürprizlerinden biri; Hakan Altun.

50 KİŞİLİK SENFONİ ORKESTRASIYLA CANLI KAYIT

Hikayesiyle büyük merak uyandıran “Hatıran Yeter” in film müzikleri başarılı aranjör Aydın Kara tarafından yapıldı. Aydın Kara “Hatıran Yeter’e 50 kişilik senfonik aranje yaparak arabesk müziğin sevilen sesi Hakan Altun ile çok özel bir çalışmaya imza attı. Sanatçı, sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, bestesi Yılmaz Tatlıses’e ait olan ve filmle aynı adı taşıyan unutulmaz şarkıyı yorumladı. Eser, Aydın Kara tarafından filmin genelinde kullanılan müziklere uygun olarak senfonik şekilde yeniden düzenlendi. Hakan Altun, “Hatıran Yeter”i 50 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Hakan Altun, hazırlık sürecinde de film ekibine destek olmuş, yapımın Bursa’daki setini ziyaret etmişti.

16 ŞUBAT’TA SİNEMALARDA

Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı “Hatıran Yeter”, 16 Şubat’tan itibaren sadece sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.