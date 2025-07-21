Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Göcek Tatilinde

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, Göcek’te arkadaşlarıyla tekne tatilinde görüntülendi. Çift, tavla oynayıp dans ederek keyifli bir gün geçirdi.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Göcek Tatilinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2025 19:05

Ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, Göcek’te arkadaş gruplarıyla birlikte tekne tatili yapıyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında aşk yaşamaya başlayan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Tekne Tatilinden Renkli Anlar

Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre çift, tatillerine Göcek’te devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde uyanan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, deniz üzerinde seyir eden bir marketten alışveriş yaptı. Gün boyunca tavla oynayan ve dans eden ikili, akşam saatlerinde Ege’nin serin sularına kendilerini bıraktı.

Mavi Derinliklerde Şnorkel Keyfi

Âşıklar, gün içinde şnorkel ile mavi derinliklerin güzelliklerini keşfetti. Çiftin bu samimi ve neşeli anları, çevredeki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi.

“Adam Yok Dedim, Âlâsını Buldum”

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz yıl aşk haberleri çıkmadan önce bir röportajında, “Hayatımda kimse yok, ortalıkta adam kalmadı” demişti. Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladıktan sonra ise, “Adam yok dedim, âlâsını buldum” diyerek sevgilisine övgüler yağdırmıştı.

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