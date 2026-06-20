Hafsanur Sancaktutan Selahattin Paşalı'yı Takipten Çıktı!

Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan genç yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı radikal bir hamleyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay final yaparak ekran macerasını noktalayan Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yla adı uzun süre aşk iddialarına karışan güzel oyuncu eski partnerini dijital hayatından tamamen çıkardı.



Evlilik Krizi İddiaları Gündemi Sallamıştı

Hafsanur Sancaktutan'ın o dönem birlikte olduğu sevgilisi Kubilay Aka'yla yollarını ayırmasının hemen ardından rol arkadaşı Selahattin Paşalı ile set yakınlaşması yaşadığı öne sürülmüştü. Bu iddialar Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı'yla olan evliliğinde kara bulutlar dolaşmasına neden olmuştu. Kulislerde konuşulan boşanma iddialarına yakışıklı oyuncu Anneler Günü'nde eşiyle paylaştığı romantik fotoğraflarla set çekerek dedikoduların önünü kesmişti.

Kubilay Aka Askerden Gelir Gelmez Silmişti

Magazin dünyasında taşları yerinden oynatan bu takipten çıkma olayının perde arkasında eski sevgili Kubilay Aka'nın da parmağı olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz mayıs ayı vatani görevini tamamlayan Kubilay Aka da gelir gelmez eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen eski rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yı takipten çıkmıştı.

Eski Aşkıyla Yeni Diziye Başlıyor!

Selahattin Paşalı defterini tamamen kapatan Hafsanur Sancaktutan'ın bu hamlesi yeni projesiyle de ilişkilendirildi. Güzel oyuncu gerçek hayatta yollarını ayırdığı eski sevgilisi Kubilay Aka ile Mercan Köşk dizisinde yeniden partner olarak ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni dizi öncesi hem özel hayatında hem de iş hayatında geçmişe dair tüm pürüzleri temizlemek isteyen Sancaktutan'ın bu hamlesi "Kubilay Aka ile yeniden mi barıştılar?" sorusunu akıllara getirdi. Paşalı cephesinden ise bu dijital misillemeye henüz bir hamle gelmedi.