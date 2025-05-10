Hadise'den Sert Çıkış: “Böyle Magazin Yapılır mı Sizce?”

Son dönemde Avrupa turnesiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, hakkında çıkan "salonu dolduramıyor" eleştirilerine sert çıktı. Sahne performansı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez yaptığı açıklamayla magazin camiasını hedef aldı.

“Bu Kötü Niyet Değil de Ne?”

Avrupa’daki birçok şehirde konser veren Hadise Açıkgöz, turnesini başarıyla tamamladı. Ancak bazı medya organlarında çıkan “konserleri dolmuyor” yorumlarına kayıtsız kalmadı. Gazete Magazin’in haberine göre, bir konser sırasında çekilen boş koltuklu bir kareye dayandırılan eleştiriler, ünlü şarkıcıyı oldukça kızdırdı.

Sahnede yaptığı açıklamada Hadise şöyle konuştu:

“Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden. İnsanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken... ‘Hadise salonları dolduramıyor.’ Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce?”

Sahne Başarısına Gölge Düşürülmeye Çalışılıyor

Konserlerinde yüksek enerjisi, kostümleri ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Hadise, bu eleştirilerin başarısına gölge düşürmek amacıyla yapıldığını ima etti. Turnesi boyunca binlerce hayranıyla buluşan Hadise'nin bu çıkışı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.