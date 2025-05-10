Hadise'den Sert Çıkış: “Böyle Magazin Yapılır mı Sizce?”

Hadise, "salonu dolduramıyor" eleştirilerine sahneden cevap verdi: “Böyle magazin yapılır mı sizce?”

Hadise'den Sert Çıkış: “Böyle Magazin Yapılır mı Sizce?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2025 18:38

Son dönemde Avrupa turnesiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, hakkında çıkan "salonu dolduramıyor" eleştirilerine sert çıktı. Sahne performansı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez yaptığı açıklamayla magazin camiasını hedef aldı.

“Bu Kötü Niyet Değil de Ne?”

Avrupa’daki birçok şehirde konser veren Hadise Açıkgöz, turnesini başarıyla tamamladı. Ancak bazı medya organlarında çıkan “konserleri dolmuyor” yorumlarına kayıtsız kalmadı. Gazete Magazin’in haberine göre, bir konser sırasında çekilen boş koltuklu bir kareye dayandırılan eleştiriler, ünlü şarkıcıyı oldukça kızdırdı.

Sahnede yaptığı açıklamada Hadise şöyle konuştu:
“Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden. İnsanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken... ‘Hadise salonları dolduramıyor.’ Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce?”

Sahne Başarısına Gölge Düşürülmeye Çalışılıyor

Konserlerinde yüksek enerjisi, kostümleri ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Hadise, bu eleştirilerin başarısına gölge düşürmek amacıyla yapıldığını ima etti. Turnesi boyunca binlerce hayranıyla buluşan Hadise'nin bu çıkışı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Benzer Haberler
Hazal Subaşı’ndan Sert Tepki: “Pardon Siz Kimsiniz?” Hazal Subaşı’ndan Sert Tepki: “Pardon Siz Kimsiniz?”
Berk Atan: Berk Atan: "Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız"
Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var” Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”
Mehmet Ali Erbil: “29 Yıldır Nafaka Ödeyen Tek Adam Olabilirim!” Mehmet Ali Erbil: “29 Yıldır Nafaka Ödeyen Tek Adam Olabilirim!”
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü 1. Yıl Dönümlerini Aşkla Kutladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü 1. Yıl Dönümlerini Aşkla Kutladı
Sinem Ünsal’dan Berk Cankat’a Aşk Dolu Doğum Günü Mesajı Sinem Ünsal’dan Berk Cankat’a Aşk Dolu Doğum Günü Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”
  • 10-05-2025 09:23

Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!
  • 05-05-2025 14:03

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?
  • 06-05-2025 09:13

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?

Bekir Aksoy: Kore'den teklif var
  • 07-05-2025 16:59

Bekir Aksoy: Kore'den teklif var

Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi şaşırtan kulis talepleri: Bir kuş sütü eksik!
  • 05-05-2025 13:31

Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi şaşırtan kulis talepleri: Bir kuş sütü eksik!