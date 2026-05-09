Hadise'den Aleyna Tilki'ye Övgü Dolu Sözler: "Ben Bunu Zaten Hep Hissediyordum Ama..."

Hadise'nin merakla beklenen yeni albümü "H." çıktı. Başta spotify olmak üzere tüm müzik platformlarında yayına giren albüm için güzel popçu geçtiğimiz akşam bir albüm tanıtım gecesi düzenledi. Lansmanda Hadise'nin yeni şarkıları tanıtıldı. Gecede şarkıcıyı yakın dostları yalnız bırakmadı. Davete Yıldız Tilbe, Kerem Bürsin, Murat Boz, Aleyna Tilki, Eda Ece gibi pek çok sayıda ünlü isim katıldı.



Magazin Basınından Büyük İlgi

Hadise'nin albüm lansmanına magazin basını da büyük ilgi gösterdi. Mekan girişinde bekleyen muhabirler hem davetlilerle hem de Hadise'yle röportajlar yaptı. Magazincilerin radarında Aleyna Tilki de vardı.

Hadise Röportajı Yarıda Kesti



Aleyna Tilki geceye yeşil tonlarında mini bir elbiseyle katıldı. Genç şarkıcının magazin muhabirlerine röportaj verdiği sırada yanlarına Hadise geldi. Aleyna Tilki'ye "hoş geldin" diyen Hadise, röportajı böldüğü için gazetecilerden özür diledi. Çok kısa konuşacağını söyleyen şarkıcı, ayaküstü verdiği röportajda meslektaşı Aleyna Tilki'ye övgüler yağdırdı.



"Aleyna İnanılmaz Bir Besteci"

Aleyna Tilki'nin besteci kimliğine övgüler yağdıran Hadise, şu ifadeleri kullandı:



"Albüm, Aleyna'nın şarkısıyla başlıyor. Aleyna inanılmaz bir besteci. Şarkıcı kimliğinin yanında muhteşem bir besteci. Ben bunu zaten hep hissediyordum ama benim albümümde daha da çok hissettim. İyi ki bu albümde yeri var. Bu şarkı çünkü benim hayatımı anlatıyor. Ben susuyorum, gidiyorum. Siz Aleyna'yla konuşun. Aleyna seni seviyorum. Sen iyi ki varsın..."



Hadise'nin "H." Albümü



Hadise'nin "H." ismini verdiği albüm 14 şarkıdan oluyor. Albümde yer alan 2 şarkıda Hadise'nin Motive ve Murda'yla düetleri yer alıyor. Albümün ilk parçası olan ve Aleyna Tilki'nin bestelediği şarkı "Ne Yazar" ismini taşıyor. Hadise'nin "Benim hayatımı anlatıyor" dediği şarkının sözleri ise şöyle:



"Ne Yazar"

İnanılmış masallardan

İnsanlardan çok sıkıldım

Tüm ertelenmiş duygulardan

Senden bile uzaklaştım



İçimde gizli hepsi, çözmeni bekleyemem

Sarmaşık sarmış sanki, koparmanı istemem

Zihnimin dibindeki anıyı yaşatırken

Sarmaşık sarmış herkesi, görmeni dileyemem



Ne yazar, ne yazar

Olmasanız yanımda

Bakmazlar hiç aynaya



Ne yazar, ne yazar

Ne çıkar bana yarayan

Çöplük olmuş aklınızdan

Tek faydanız uzak durmak



Dışardan göze kolay herkese gülerken ben

İçimde ne hesaplar vermişim görebilsen

Uzaktı tüm hislerim, yorgun düştü sözlerim

Nerdeydin bakışlarım anlatırken



İçimde gizli hepsi, çözmeni bekleyemem

Sarmaşık sarmış sanki, koparmanı istemem

Zihnimin dibindeki anıyı yaşatırken

Sarmaşık sarmış herkesi, görmeni dileyemem



Ne yazar, ne yazar

Olmasanız yanımda

Bakmazlar hiç aynaya



Ne yazar, ne yazar

Ne çıkar bana yarayan

Çöplük olmuş aklınızdan

Tek faydanız uzak durmak