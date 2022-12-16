Hadise yeni evinin tadilatına 3 milyon TL harcadı!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva’daki evinden taşınan Hadise’nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL’ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demekle yetinmişti.



Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen güzel isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilk kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım."

TAŞINMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Hadise, şimdilerde Dinçerler’den boşandıktan sonra aldığı yalı dairesine taşınmak için gün sayıyor.

Şarkıcının, 40 milyon TL'lik evinin tadilatına 3 milyon TL harcadığı öğrenildi. Yeni evine eşyalar da almaya başlayan Hadise, kısa süre sonra dairesine taşınacak.