Hadise ve Usher Londra’da Aynı Karede!

Hadise, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden hiç düşmüyor. Son olarak dünyaca ünlü R&B müziğin efsanesi Usher ile Londra’da bir araya gelerek sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü şarkıcı, konser sonrası kuliste Usher ile buluştu ve o anları takipçileriyle paylaştı.

Londra’daki konser büyük ilgi gördü. Hadise, bu özel geceyi kaçırmadı ve kulise girerek Usher ile birebir görüştü. Üstelik bu buluşmayı, Instagram hesabından yayınladığı karelerle ölümsüzleştirdi. Paylaşımına, "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu ekleyerek yine çok konuşulmayı başardı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

İkilinin birlikte yer aldığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hadise'nin hayranları yorumlarıyla adeta yarıştı. “İki efsane bir arada”, “Hadise farkı!”, “Olay yaratır!” gibi ifadelerle yorum yapan kullanıcılar, bu karelere hayran kaldı.

Paylaşımın altına gelen yorumlar arasında, Hadise’nin stiline de övgüler yağdı. Etkileyici tarzı ve kendine güvenen duruşuyla yine farkını ortaya koydu.

İlk Buluşmaları Değil

Bu buluşma, Hadise ile Usher’ın ilk karşılaşması değil. Ünlü ikili, 2023 yılında Paris Moda Haftası’nda tanışmış ve kısa bir sohbet gerçekleştirmişti. O dönemki görüşmeleri de magazin basınının dikkatinden kaçmamıştı. Şimdi ise Londra’daki bu yeni buluşma, hayranları arasında "yeni bir müzikal iş birliği gelir mi?" sorularını da beraberinde getirdi.

Hadise’den Uluslararası Temaslar

Son dönemde uluslararası etkinliklerde sıkça boy gösteren Hadise, sadece Türkiye’de değil, global müzik arenasında da adından söz ettiriyor. Yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını heyecanlandırıyor.

Bu özel buluşma, Hadise’nin sanat dünyasındaki yükselişinin tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi.