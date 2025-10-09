Hadise İfadesinde Aylık Gelirini Açıkladı!

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hadise Açıkgöz’ün verdiği ifade ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ifadesinde hem kendisine yöneltilen iddiaları yanıtladı hem de aylık gelirini açıkladı.

Hadise İfadesinde Ne Dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Hadise, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Ünlü sanatçı ifadesinde, mesleğinin şarkıcılık olduğunu belirterek, aylık gelirinin 700 bin ila 800 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Kendisine yöneltilen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz?” sorusuna ise net bir yanıt verdi:

“Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam. Sosyal medya üzerinden de bu tür kullanımı özendirici bir paylaşım yapmadım. Böyle ortamlarda kesinlikle bulunmadım ve bu tür kişilerle irtibat kurmadım.”

“Hayatım Boyunca Bu Tür Ortamlarda Bulunmadım”

Hadise ifadesinde ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Hayatım boyunca uyuşturucu kullanılan bir ortama girmedim.”

Şarkıcının bu sözleri, kamuoyunda hızla gündem olurken hayranları sosyal medyada Hadise’ye destek mesajları paylaştı.

Hadise’nin Avukatından Sert Açıklama

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilim, yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuştur. Müvekkilimin kişilik haklarına saldırı niteliğindeki asılsız haber ve yorumlara karşı gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.”

Avukat, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü vurgulayarak, “Gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağına inancımız tamdır” dedi.