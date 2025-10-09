Hadise İfadesinde Aylık Gelirini Açıkladı!

Hadise, uyuşturucu soruşturmasında verdiği ifadede “Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu ile alakam olmadı” dedi ve aylık gelirini açıkladı.

Hadise İfadesinde Aylık Gelirini Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2025 18:07

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hadise Açıkgöz’ün verdiği ifade ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ifadesinde hem kendisine yöneltilen iddiaları yanıtladı hem de aylık gelirini açıkladı.

Hadise İfadesinde Ne Dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Hadise, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Ünlü sanatçı ifadesinde, mesleğinin şarkıcılık olduğunu belirterek, aylık gelirinin 700 bin ila 800 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Kendisine yöneltilen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz?” sorusuna ise net bir yanıt verdi:

“Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam. Sosyal medya üzerinden de bu tür kullanımı özendirici bir paylaşım yapmadım. Böyle ortamlarda kesinlikle bulunmadım ve bu tür kişilerle irtibat kurmadım.”

“Hayatım Boyunca Bu Tür Ortamlarda Bulunmadım”

Hadise ifadesinde ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Hayatım boyunca uyuşturucu kullanılan bir ortama girmedim.”

Şarkıcının bu sözleri, kamuoyunda hızla gündem olurken hayranları sosyal medyada Hadise’ye destek mesajları paylaştı.

Hadise’nin Avukatından Sert Açıklama

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilim, yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuştur. Müvekkilimin kişilik haklarına saldırı niteliğindeki asılsız haber ve yorumlara karşı gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.”

Avukat, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü vurgulayarak, “Gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağına inancımız tamdır” dedi.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu’ndan Paris Dönüşü Ayrılık Açıklaması: “Artık Bitti Gitti!” Afra Saraçoğlu’ndan Paris Dönüşü Ayrılık Açıklaması: “Artık Bitti Gitti!”
İpek Filiz Yazıcı, Boşanma Haberlerini Doğruladı İpek Filiz Yazıcı, Boşanma Haberlerini Doğruladı
Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi! Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!
Alican Yücesoy: 'Oyuncuları zavallı buluyorum!' Alican Yücesoy: 'Oyuncuları zavallı buluyorum!'
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu! Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu!
İrem Derici: “Sonuçları Mahalle Mahalle Göstereceğim” İrem Derici: “Sonuçları Mahalle Mahalle Göstereceğim”
ÇOK OKUNANLAR
Kenan İmirzalıoğlu Yıllar Sonra Cihangir’de Görüntülendi
  • 03-10-2025 11:37

Kenan İmirzalıoğlu Yıllar Sonra Cihangir’de Görüntülendi

Kral Kaybederse Ekibinde Sürpriz Ayrılık!
  • 06-10-2025 16:22

Kral Kaybederse Ekibinde Sürpriz Ayrılık!

Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!
  • 09-10-2025 17:00

Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!

Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı
  • 08-10-2025 16:02

Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı

Son Dakika! Ünlü İsimlere Şok Uyuşturucu Operasyonu
  • 08-10-2025 09:22

Son Dakika! Ünlü İsimlere Şok Uyuşturucu Operasyonu