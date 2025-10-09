Hadise: “Bu Şekilde Anılmak Beni Çok Üzdü”

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan 19 ünlü isim arasında yer almıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hadise, aynı akşam Ankara’daki konserinde yaşadıklarını ilk kez anlattı.

“Kapım Deliler Gibi Çaldı”

Konserinde duygusal anlar yaşayan Hadise, yaşadığı sabahı şu sözlerle anlattı:

“Hayatımda ilk defa sabah 06.30’da korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı. Kız kardeşim Derya da evdeydi. Güvenliği aradım çünkü o saatte kapıyı açmak istemedim. ‘Jandarma sizi almaya geldi’ dediler. Bu cümle gerçekten korkunçtu. Ancak jandarma ekipleri son derece nazik davrandı.”

“Sigara Bile İçmiyorum”

Kendisini derinden etkileyen bu olay sonrası sahnede hayranlarına içini döken Hadise, “Sigara bile içmiyorum” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi:

“Üzerimden 14 saat geçti. Tertemiz olduğumu bildiğim için sadece zoruma gitti. Karşınızda gülüyor olabilirim ama insanın psikolojisi bozulabiliyor. Ben işine aşık bir kadınım. Buraya ne baba, ne anne, ne de eski sevgili parasıyla geldim. Kendi gücümle bu noktaya ulaştım. Bu şekilde anılmak beni çok üzdü.”

“Bunda da Bir Hayır Vardır”

Yaşadığı olayın ardından güçlü duruşunu koruyan Hadise, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“Kan testleri ve saç örnekleri alındı, sonuçlar yakında belli olacak. İçim çok rahat. Bugünü yaşamak istemezdim ama ‘Bunda da bir hayır vardır’ diyorum ve önüme bakıyorum.”