Hadise: “Arkamda Holding Patronu Bir Baba Yok”

Hadise, “Arkamda holding patronu bir baba yok” diyerek gücünü kendi duruşundan aldığını söyledi. Ünlü şarkıcı, yalnızlığı sevdiğini de açıkladı.

Yayın Tarihi : 22-09-2025 12:05

Ünlü şarkıcı Hadise, samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. “Arkamda holding patronu bir baba yok. Babam işçiydi, annem fabrikada çalıştı. Benim gücüm duruşumdan geliyor, kadınlara olan inancımdan geliyor” sözleriyle dikkat çekti.

“Yalnızlığı Sevmeyi Öğrendim”

Geçtiğimiz nisan ayında yönetmen Şenol Sönmez ile yollarını ayıran Hadise, bu ayrılığın ardından kendini daha huzurlu hissettiğini söyledi. “Hafifledim. Artık yalnızlığı sevmeyi öğrendim” diyerek özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

“Kendimle Kalmayı Tercih Ediyorum”

Ünlü şarkıcı, bu dönemde kendi içine döndüğünü de açıkladı: “Aslında farklı duygular içindeyim. Çok dışarıda değilim. İnsanların önünde olsam da kendi içime döndüm. Çünkü ne yaparsan yap eleştiriliyorsun. Bari özel hayatımı koruyayım, kendimi koruyayım diyorum.”

“Ben Susmam”

Hadise, karakterine dair net ifadeler kullandı: “Ben susmam. Çünkü içime atamam. Sevdiğim biriyse kırmamak için elimden geleni yaparım ama hiçbir zaman susarak yaşamadım.”

