Güzide Duran ve Fikret Orman Aşkı Göcek’te Ortaya Çıktı

Güzide Duran ve Fikret Orman aşkı magazin gündemine damga vurdu. İkilinin Göcek’te lüks yatta tatil yaptığı iddia edildi.

Güzide Duran ve Fikret Orman Aşkı Göcek’te Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2025 15:03

Güzide Duran, henüz boşanma sürecindeyken yeni bir aşka yelken açtı. Fikret Orman ile yakınlaştığı iddiası magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İkili, ünlü iş insanının Göcek’te demirli lüks yatında tatil yaptı.

Boşanma Süreci Devam Ederken Yeni Aşk İddiası

2008 yılında Çırağan Sarayı’nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen Duran’ın, iki çocukları bulunuyor. Ancak uzun süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları biliniyordu. Taraflar boşanma kararı aldı.

Bu süreçte Duran’ın adı daha önce teknik direktör Okan Buruk ile anılmıştı. Eşi Adnan Aksoy, Güzide Duran’ın güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürerek sembolik olarak 2 TL’lik tazminat davası açtı. Duran ise karşılık olarak 20 milyon TL tazminat talebinde bulunup, şiddet iddialarını gündeme getirdi.

Fethiye’de Sürpriz Buluşma

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Duran’ın bir süredir Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile birlikte olduğu iddiaları gündemi sarstı. Söylentilere göre çift geçtiğimiz hafta Fethiye’ye gitti. Sadece tekneyle ulaşılabilen özel bir koya geçerek Kenan Doğulu konserini birlikte izlediler.

İddialara göre, Duran ve Orman, Göcek’te bulunan Fikret Orman’a ait lüks yatta konakladı. Tatile yakın dostlarının da eşlik ettiği öne sürüldü. Öte yandan Orman, yedi yıllık sevgilisi Tuğba Coşkun ile kısa süre önce yollarını ayırmıştı.

Magazin Dünyasında Yeni Aşk Konuşuluyor

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi ancak ikilinin yakın çevresinde yaşanan bu sıcak gelişme, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Göcek koylarında başlayan bu aşk, ilerleyen günlerde çok daha fazla konuşulacak gibi görünüyor.

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