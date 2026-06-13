Güven Kıraç'tan Sürpriz Hamle! Genç Sevgilisini "Eşim" Diye Tanıştırdı!

Behzat Ç. dizisinin yeni sezon çekimleri için gün sayan usta oyuncu Güven Kıraç özel hayatındaki radikal değişiklikle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu evliliğini noktalamasına neden olan genç sevgilisiyle ilk kez bu kadar net ve iddialı bir şekilde kameraların karşısına çıktı. Güven Kıraç uğruna boşandığı genç sevgilisi Merve Topugil'le önceki akşam Kardeş Türküler konserini izledi.

Kardeş Türküler Konserinde Protokol Yan Yana



Kültürel etkinlikleri yakından takip eden Kıraç sevgilisiyle birlikte gittiği konserde protokolün ve magazin basınının ilgi odağı oldu. Konseri en ön sıralardan izleyen ikili gecenin en çok konuşulan çifti olmayı başardı. Birsen Altuntaş'In haberine göre; Güven Kıraç konserde Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'le yan yana oturdu.

Eş Çok Önemli...

Konser arasında yan yana oturduğu Ahmet Özer ile koyu bir sohbete dalan usta sanatçı sevgilisine verdiği değeri yaptığı o sürpriz hamleyle gösterdi. Usta oyuncu Topugil'i Özer'e "Eşim" diye tanıştırdı ve ekledi: "Eş çok önemli…"

Kıraç'ın henüz resmi bir evlilik olmamasına rağmen Merve Topugil için bu ifadeyi kullanması ikilinin ilişkisinin evlilik yolunda hızla ilerlediği ya da gizlice nikah masasına oturmuş olabilecekleri iddialarını da beraberinde getirdi.