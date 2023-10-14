"Güven Bana" Sinema Severlerle Buluştu!

Selçuk Aydemir imzasını taşıyan komedi filmi "Güven Bana", vizyon macerasına başladı.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği ve Aytaç Medya'nın yapımını üstlendiği, Anıl Oğuz'un yapımcılığında hayat bulan "Güven Bana", izleyici ile buluşmaya hazır. Film, genç kuşak komedi oyuncuları Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar ve Okan Cabalar ile deneyimli isimler Erdal Özyağcılar, Zihni Göktay, Köksal Engür ve Yılmaz Gruda'nın bir araya gelmesiyle seyircisini gülmekten kırıp geçirecek.

Film Hakkında

"Güven Bana", borç içerisindeki Özcan ve Sercan'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. İkili, borçlarını kapatmak adına dayıları Müslüm'e başvururlar. Ancak işler planladıkları gibi gitmez. Tam borç para alacakları sırada Müslüm, kalp krizi sonucu hayatını kaybeder. Fakat bu, onlar için başlangıçtır. Borç alacakları parayı Müslüm'ün cebinden alarak borçlarını kapatmaya çalışırlar ancak büyük bir sürprizle karşılaşırlar: aldıkları paralar sahtedir! Bu olay, onları büyük bir maceranın içine sürükler.

Oyuncu Kadrosu ve Özel Anlamı

Filmde, genç kuşak oyunculara deneyimli isimler eşlik ediyor. Ayrıca Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi başarılı oyuncular da kadroda yer alıyor. Özellikle, yakın zamanda kaybettiğimiz sanatçılar Köksal Engür ve Yılmaz Gruda için "Güven Bana", son projeleri olmasıyla ayrı bir önem taşıyor.

Selçuk Aydemir'in eşsiz kaleminden çıkan ve genç-yaşlı demeden her kuşaktan oyuncunun bir araya geldiği "Güven Bana", seyircisini hem güldürecek hem de düşündürecek. Bu filmi kaçırmamanızı öneriyoruz!