Teoman Müjdeyi Verdi: 3 Haziran'da Gerçekleşecek!

Teoman kariyeri boyunca ilk kez memleketi Giresun'da konser verecek.

Yayın Tarihi : 14-05-2026 11:51

Türkiye'de rock müzik denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Teoman yaz konserine başlayacağını duyurdu. Şehir şehir gezerek konserler verecek olan sanatçı kendisi için oldukça özel olacak bir konserin duyurusunu da yaptı.

Teoman memleketi Giresun'da konser vereceğini açıkladı. Hemşehrileri ile buluşacak olan rokçının bu açıklaması heyecan yarattı.

“Hayatımın İlk Giresun Konseri Olacak”

Teoman Giresun'da vereceği konser ile ilgili şöyle konuştu:

“Bu sene yaz konserleri başladı ama benim için çok özel bir konser var Giresun’da. Ben Giresunluyum, 3 Haziran’da hayatımın ilk Giresun konserimi vereceğim. Giresunlular benim onların hemşehrisi olduğumu biliyorlar mı acaba? Çok heyecanlıyım, büyük merak içindeyim.”


Hemşehrileriyle Buluşacak

90'lı yıllardan bugüne konserler veren Teoman ilk kez memleketinde sahne alacak.  Giresun konseri sanatçının yaz turnesindeki en önemli duraklardan biri olacak. Hemşehrileriyle ilk kez bir araya gelecek sanatçının performansı şimdiden merak konusu oldu. 


Hayranlar Konseri Merakla Bekliyor

Öte yandan Teoman'ın açıklamasıyla birlikte Giresun konserine yoğun bir ilgi oluştu. Teoman konser biletlerinin erkenden biteceği tahmin ediliyor. Sanatçının memleketinde vereceği konserde çok özel anların yaşanacağı düşünülüyor. Şüphesiz 3 Aralık'ta gerçekleşecek olan konser yaz sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak. 


Bir Dönem Müziği Bırakmıştı

Teoman 2011 yılında ani bir karar alarak müziği bıraktığını açıklamıştı. Şarkıcı yoğun yorgunluk, sektörel zorluklar, kişisel hayallerine vakit ayırma isteği ve hayatındaki kayıpların getirdiği ruh hali nedeniyle müzikten uzaklaştığını söylemişti. 

Bir dönem yeni şarkı çıkarmayan ve konserlerine ara veren şarkıcının bu tutumu oldukça tepki çekmişti. Sevenleri Teoman'ın müziğe geri dönmesi için büyük baskı yaptı. Ünlü rockçı kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçerek yeni şarkılarını piyasaya sürdü. 

Teoman konserinde sevenleriyle buluşma devam ediyor.

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!
Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım
Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı
Defne Samyeli’nin Sahne Tarzı Yine Gündem Oldu
