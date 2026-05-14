"Dini Tören İstemiyorum" Diyen Cemil İpekçi Eleştirilere Yanıt Verdi

Cemil İpekçi geçtiğimiz gün Bodrum'da bir söyleşiye katılmış ve hayatına dair önemli açıklamalar yapmıştı. Bodrum'da kullandığı evin müze ve atölye olmasını isteyen İpekçi yakında burayı bağışlayacağını duyurmuştu.

"Dini Tören İstemiyorum"

Cemil İpekçi ölümüyle ilgili de konuşmuş ve vasiyetini açıklamıştı. “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” diyen ünlü modacının bu sözleri tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada bir kesim İpekçi'yi eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Eleştirilere Cevap Verdi

Vasiyeti sonrası gelen eleştirilerin ardından Cemil İpekçi, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımladı.

İpekçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hesabımı Rabbime vereceğim. Hiçbir kula hesap vermek istemiyorum. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim. Hayatımın hiçbir dönemini kullar için yaşamadım.”

"Ben Kur'an'a Göre Hareket Ediyorum"

Eleştiriler sonrası Instagram'dan bir de canlı yayın açan Cemil İpekçi hakkında yazılan yorumlara tepki gösterdi. Ünlü modacı, “Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum. Hiçbir kula inancım hakkında hesap vermek mecburiyetinde değilim. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim, kullara değil” ifadelerini kullandı.

"Hayatımı Kullar İçin Yaşamadım"

Açıklamalarına devam eden İpekçi,. "Hayatımın hiçbir dönemini kullar için yaşamadım" diyerek dini tören istemiyorum sözlerini yeniledi.

"Riyakar İnsanların Timsah Gözyaşlarını İstemiyorum"

“Nereye gömülecek o zaman?” şeklindeki yorumlara cevaben "Evet istemiyorum" diyen ünlü modacı cenazelerde riyakar insanların timsah gözyaşları döktüğünü savundu.

"Beni Yabancıların Yıkamasını İstemiyorum"

Ayrıca İpekçi "Beni yabancıların da yıkamasını istemiyorum” diyerek yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.



