Gözlerden Sağlığa Erken Uyarı



Türkiye’de modern tıp eğitiminde henüz resmi bir uzmanlık alanı olarak yer almayan iridoloji, dünyanın birçok ülkesinde tamamlayıcı ve koruyucu sağlık yaklaşımı olarak kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde hem tıp hem de natüropatik tıp alanlarında uzmanlık eğitimi alan Dr. Filiz Baran, iridolojinin Türkiye’de bilimsel ve akademik bir çerçevede ele alınması gerektiğini söylüyor.



Türkiye’de bu alanın akademik olarak incelenmesi, araştırılması ve doğru şekilde yapılandırılmasının sağlık sistemine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade ediyor.

Baran konuyu şöyle açıklıyor “Türkiye’de bu alanın doğru anlaşılmasını istiyorum. Bilimsel, etik ve disiplinli bir yapı kurulduğunda iridoloji, koruyucu hekimliğe ciddi katkı sunabilir.

Modern tıp hayat kurtarıcıdır. Benim amacım onun yerine geçmek değil; onu erken farkındalık ve koruyucu hekimlikle desteklemek.”



Gözler hastalık oluşmadan önce sinyal verebilir



Dr. Filiz Baran’ın özellikle üzerinde durduğu alanlardan biri olan iridoloji, gözün iris ve sklera tabakalarının incelenmesi yoluyla, bireyin metabolik yapısı, beslenme durumu ve bazı fonksiyonel bozukluklara dair erken işaretlerin değerlendirilmesini amaçlıyor.



Almanya, Rusya, Avustralya, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde uzun yıllardır kullanılan bu yöntem, özellikle koruyucu hekimlik ve erken farkındalık açısından dikkat çekiyor.



Dr. Baran “Gözlerde, vücutta henüz belirti vermemiş pek çok sürecin izlerini görmek mümkün. Bu da bize erken önlem alma şansı veriyor.” diyor.



Uluslararası Bir Tıp Yolculuğu



Dr. Filiz Baran, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Tıp eğitimi sırasında uluslararası değişim programlarıyla farklı ülkelerde klinik stajlar yapan Baran, mezuniyetinin ardından Amerika’ya taşındı. Burada histoloji ve patoloji laboratuvarlarında, ayrıca Rutgers Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen deneysel çalışmalarda görev aldı.



Amerika’daki kariyeri boyunca Moderna ve Pfizer gibi global ilaç şirketleriyle proje bazlı araştırmalarda çalışan Dr. Baran, preklinik ve klinik araştırmalar alanında önemli deneyim kazandı.



Doğal Tıp ve Bilimsel Altyapı



Dr. Baran, Amerika’da Naturopatik Tıp alanında doktora yaparak, bütüncül sağlık yaklaşımlarını modern bilimle birlikte ele aldı. Bu süreçte gönüllü katılımcılar üzerinde yürüttüğü çalışmalarda, Çin tıbbı temelli yaklaşımlar, nefes ve meditasyon uygulamalarının fizyolojik ve duygusal süreçler üzerindeki etkilerini inceledi.



Doğal tıp; zihin, beden ve ruhu bir bütün olarak ele alan, yaşam tarzı düzenlemeleri ve önleyici yaklaşımlara odaklanan bir sağlık sistemi olarak tanımlanıyor. Dr. Baran’a göre bu yaklaşım, modern tıbbın tamamlayıcısı niteliğinde.



Uluslararası Tanınırlık ve Ödül



Dr. Baran, Uluslararası İridoloji Uygulayıcıları Derneği (IIPA) sertifikalı ve aktif üyesi. Her yıl düzenli vaka sunumları ve bilimsel toplantılara katılan Baran, bu alandaki çalışmaları nedeniyle 2025 yılında American Naturopathic Medical Association(ANMA) tarafından Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Bugüne kadar 250 sayfanın üzerinde araştırma ve deneysel çalışmaya imza atan Dr. Baran, aynı zamanda sağlık profesyonellerine yönelik eğitimler de veriyor.