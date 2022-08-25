Gülşen’in sahnede söylediği “imam hatipde okumuş, sapıklığı oradan geliyor” sözleri tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nin 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis, ünlü şarkıcıyı İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Gülşen’den ilk açıklama geldi: “İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım.”