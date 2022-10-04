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Gecce Magazin Haberleri

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!

Şu sıralar Kusursuz Kiracı isimli diziyle ekranda boy gösteren Melisa Döngel'in, geçtiğimiz günlerde bir kadınla sokak ortasında saç saça baş başa kavga ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı.  Yaşanan olaydan sonra önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen ünlü isme, karıştığı kavga soruldu. İşte detaylar..

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2022 10:24

Melisa Döngel,  kız arkadaşlarıyla çıktığı eğlence geccesinde kameralara yakalandı. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de bir arkadaşıyla saç saça baş başa kavga eden Döngel bu kez hayli keyifliydi.


Magzin muhabirleri Melisa Döngel'e o kavganın nedenini sordu. Fakat anlatmak istemeyen oyuncu, yanındaki arkadaşıyla beraber mekanın iç kısmına geçti.

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