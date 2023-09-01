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Gönül Dağı'nın fişini çekecek dizi başlıyor! Ekranlara bomba gibi düşecek! Yıllar sonra...

​​​​​​​TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yapımcısı olan Köprü Film, yeni bir dizi projesine hız kesmeden başlamış durumda.

Gönül Dağı'nın fişini çekecek dizi başlıyor! Ekranlara bomba gibi düşecek! Yıllar sonra...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-09-2023 11:44

Ekranlara bomba gibi düşecek! Yıllar sonra... Gönül Dağı'nın fişini çekecek dizi başlıyor- TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yapımcısı olan Köprü Film, yeni bir dizi projesine hız kesmeden başlamış durumda. Geçtiğimiz sezon tam 100 bölümle seyircileri büyüleyen Gönül Dağı, cumartesi akşamları ekranlara geri dönerek izleyicileri büyülemeye devam edecek. Üstelik bu sefer çekimler Eskişehir'de gerçekleştirilen Gönül Dağı ekibinin yapım şirketi, TRT 1 için heyecanla beklenen bir yeni diziye de imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni Dizi Adı: "Toprak Ana"

Eskişehir'de çekilen Gönül Dağı'nın yapım şirketi olan Köprü Film, TRT 1 için yeni bir dizi projesinin hazırlıklarına şimdiden başladı. Henüz kesinleşmese de yeni dizi projesine "Toprak Ana" adı veriliyor ve Adana'da çekilecek. Bu yeni dizi, 1970'li yıllarda geçecek olmasıyla dikkat çekiyor.

Gönül Dağı Ekibi Yine Bir Arada

Dizinin senaryosu, Gönül Dağı'nın başarılı yazar ekibi tarafından kaleme alınacak. Seyircilere etkileyici bir toprak hikayesi sunacak olan bu dizi, güçlüklerle sınanan bir aşk hikayesini ve ağalık sisteminin ele alınışını içerecek. Yönetmen koltuğunda ise Soner Caner yer alacak.

Oyuncu Kadrosu Şekilleniyor

Dizinin oyuncu seçimleri şu an devam etmekte ve yakında kadro netlik kazanacak. Bu yeni dizi, Gönül Dağı'nın büyük bir beğeniyle takip edilen izleyici kitlesi tarafından da merakla bekleniyor. TRT 1 ekranlarında izleyicileri büyüleyecek olan "Toprak Ana," Türk televizyonunun sevilen yapımlarından biri olmaya aday gibi görünüyor.

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