Gönül Dağı dizisinden kötü haber!

TRT 1 ekranların reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi. Gönül Dağı dizisi hayranlarını üzecek bir haber geldi.

Gönül Dağı dizisinden kötü haber!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-12-2023 17:09

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kırıyor. Gönül Dağı dizisi sosyal medyada neler oluyor yorumlarına neden oldu.

Gönül Dağı dizisinden kötü haber!

TRT 1'de cumartesi akşamları yayımlanan ve başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün bulunduğu Gönül Dağı dizisi hayranlarına üzen haber geldi. Dizinin başrol oyuncuları birbirini takipten çıktı, sosyal medyada gündem oldu.

Asuman ve Ramazan birbirini takipten çıktı!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'da Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar ile Ramazan karakterini canlandıran Cihan Süvarioğlu birbirini takipten çıktı.

Sosyal medyada dizinin hayranları çok üzüldü. Hazal Çağlar ve Cihan Süvarioğlu birbirini neden takipten çıktı, diziden mi ayrılacaklar yorumlarına neden oldu.

Gönül Dağı dizisinde hayranları ikilinin birbirini takipte çıkmasını bir isim ayrılıyor mu diye yorumladı. Özellikle beraber oynanan dizilerde partnerler birbirini takipten çıktığında ya diziden ayrılıyor ya kavga ettiğini bilen hayranları konuyla ilgili açıklama bekliyor.

Ramazan'a yeni partner geliyor iddiası!

Gönül dağı dizisinde Asuman karakterinin diziden ayrılacağı ve Ramazan karakterine partner gelecek haberleri ise hayranlarını daha çok üzdü. Ancak ulaştığımız bilgilere göre Ramazan ve Asuman karakteri diziye devam edecek herhangi bir ayrılık haberi yok.

 

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