Göksel İpekçi’den Kadıköy’de Unutulmaz Gece

“Aylardan Mayıs”, “Mecburum” ve “Duy Beni” gibi parçalarla dikkat çeken genç sanatçı, müzikal yolculuğundaki ivmesini sahneye de başarıyla yansıtıyor.
İpekçi, geçtiğimiz hafta Kadıköy’de hayranlarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu gecede sanatçı, sevilen şarkılarını güçlü yorumu ve yüksek sahne enerjisiyle seslendirdi. Dinleyicilerin şarkılara eşlik ettiği konser boyunca atmosfer giderek yükselirken, oldukça coşkulu anlar yaşandı.
Sahne boyunca izleyicilerle yakın bir iletişim kuran İpekçi, samimi tavırlarıyla da beğeni topladı. Kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilere teşekkür eden sanatçı, performansıyla geceye damga vurarak müzikseverlere akılda kalıcı bir konser deneyimi sundu.