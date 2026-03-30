Göksel İpekçi’den Kadıköy’de Unutulmaz Gece

Alternatif pop sahnesinde son dönemde adından sıkça söz ettiren Göksel İpekçi, canlı performanslarıyla adından bahsettirmeye devam  ediyor. 

Göksel İpekçi’den Kadıköy’de Unutulmaz Gece
Yayın Tarihi : 30-03-2026 12:50

 “Aylardan Mayıs”, “Mecburum” ve “Duy Beni” gibi parçalarla dikkat çeken genç sanatçı, müzikal yolculuğundaki ivmesini sahneye de başarıyla yansıtıyor.

İpekçi, geçtiğimiz hafta Kadıköy’de hayranlarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu gecede sanatçı, sevilen şarkılarını güçlü yorumu ve yüksek sahne enerjisiyle seslendirdi. Dinleyicilerin şarkılara eşlik ettiği konser boyunca atmosfer giderek yükselirken, oldukça coşkulu anlar yaşandı.

Sahne boyunca izleyicilerle yakın bir iletişim kuran İpekçi, samimi tavırlarıyla da beğeni topladı. Kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilere teşekkür eden sanatçı, performansıyla geceye damga vurarak müzikseverlere akılda kalıcı bir konser deneyimi sundu.

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!
Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”
Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”

Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor.
Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor.

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu:
Hande Erçel Sessizliğini Bozdu: "Ülkeme Dönerek İfademi Vereceğim"