​​​ Gökhan Türkmen'den Kocaeli'nde Eşsiz Müzik Ziyafeti

Sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği konserde mekan tıklım tıklım doldu. Kocaeli seyircisi Gökhan Türkmen’in şarkılarına hep bir ağızdan dev bir koro gibi eşlik ettiler. Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalan Türkmen, enerjisi yüksek performansıyla büyük alkış aldı.
“Sen İstanbulsun”, “Aşktır”, “İhtimaller Perisi” gibi hit parçalarını seslendiren sanatçı, sahne enerjisi ve güçlü yorumu ile bir kez daha dinleyicilerinden tam not aldı.
Türkmen, gece boyunca yeni şarkılarından kesitler sunarak 16 Ekim'de Berlin'de başlayacak hem Avrupa turnesi öncesi duyduğu heyecanı hem de yaklaşan projelerini izleyicileriyle paylaştı. Konser sonunda ekibine ve kendisini her konserinde yalnız bırakmaya seyircisine teşekkür etti.