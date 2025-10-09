​​​ Gökhan Türkmen'den Kocaeli'nde Eşsiz Müzik Ziyafeti

Sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği konserde mekan tıklım tıklım doldu. Kocaeli seyircisi Gökhan Türkmen’in şarkılarına hep bir ağızdan dev bir koro gibi eşlik ettiler. Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalan Türkmen, enerjisi yüksek performansıyla büyük alkış aldı.

“Sen İstanbulsun”, “Aşktır”, “İhtimaller Perisi” gibi hit parçalarını seslendiren sanatçı, sahne enerjisi ve güçlü yorumu ile bir kez daha dinleyicilerinden tam not aldı.