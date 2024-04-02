Gökhan Türkmen sahne enerjisi ile büyüledi

Duruşu, müzisyenliği, kalitesi ve yorumcu kimliği ile son yıllarda durmaksızın tekli ve çoklu projeler üreten Gökhan Türkmen 2 saatten fazla sahnede ekibiyle yüksek enerjili bir performans sergiledi.

Birçok farklı projeye imza atan ve adından başarı ile söz ettiren Gökhan Türkmen, son hiti Bal, Mahşer, Büyük İnsani, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine dokunmayı başardı.



