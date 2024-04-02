Gökhan Türkmen sahne enerjisi ile büyüledi

Kendi besteleriyle varlığını korumayı başaran, diskografisinin en parlak eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla sevenlerinin karşısına çıkan Gökhan Türkmen Beşiktaş sahnesinde unutulmaz bir müzik şölenine imza attı.

Gökhan Türkmen sahne enerjisi ile büyüledi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 02-04-2024 17:45

 

 

Duruşu, müzisyenliği, kalitesi ve yorumcu kimliği ile son yıllarda durmaksızın tekli ve çoklu projeler üreten Gökhan Türkmen 2 saatten fazla sahnede ekibiyle yüksek enerjili bir performans sergiledi.

 

Birçok farklı projeye imza atan ve adından başarı ile söz ettiren Gökhan Türkmen,  son hiti Bal, Mahşer, Büyük İnsani, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine dokunmayı başardı. 


Sahneye çıktığı an itibariyle seyirciyi büyülemeyi başaran Türkmen, enerjisi ve yeteneğiyle izleyicileri kendine hayran bıraktı. 

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