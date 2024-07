Dijitalin Kraliçesinden Yeni Şarkı

10 yıldır müzik piyasasında olan ve yaptığı her şarkıyla dijital platformları alt üst eden Youtube kraliçesi olarak nam salan Sevgim Yılmaz yeni şarkısı için yeniden Kerim Araz ile studyoya girdi . Dijitalin muhteşem ikilisinin yeni şarkısı Senden Hatıra , 19 Temmuz'da yayında. 120 Milyon İzlenmeyle Rekor Kırmıştı

Geçtiğimiz yıl Kerim Araz'la yaptığı Netd Müzik etiketli Dayanamıyorum düetiyle 120 milyon izlenmeye ulaşan Sevgim Yılmaz, İhtiyacım Var, İflah Olmazsın, Canımın Yarısı gibi diğer şarkılarıyla dijital platformlarda rekor kırarak Dijitalin Kraliçesi olarak anılmaya başladı.

Arabeskte Kadın Eksiğimiz Var

Kerim Araz'la birlikte yaptıkları yeni şarkısı Senden Hatıra'nın tanıtım fragmanı ile yeni bir rekora imza atan Sevgim Yılmaz,19 Temmuz Cuma günü yayınlanacak yeni düeti için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yaptığı her şarkısıyla 100 milyona ulaşan sanatçı, ''Arabesk müzikte kadın eksiğimiz oldukça fazla, Türk arabesk müziği bir kültürdür. Bu kültürün kraliçeleri Bergen, Kamuran Akkor, Esengül, Kibariye, Gülden Karaböcek , Ebru Gündeş, Ebru Yaşar, Sibel Can ve Linet gibi cok değerli isimlerdir ve şu an bilindiği gibi arabesk müzikte sayımız oldukça az'' dedi.