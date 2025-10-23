Gökhan Özoğuz'dan Duygusal İtiraflar: “Babam Öldükten Sonra 7 Sene Ağladım”

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında ünlü konuklarıyla insan hikayelerine dokunmaya devam ediyor. Her bölümde farklı yaşam öykülerini gündeme taşıyan Taylan, konuklarının hayatlarına dair yeni farkındalıklar kazanmalarını sağlıyor. Bu hafta programa konuk olan isim ise müzisyen Gökhan Özoğuz oldu.

Gökhan Özoğuz İlk Kez Açıkladı: “Babam Öldükten Sonra Hayatım Değişti”

Yapımcılığını BBO Yapım, Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar’ın üstlendiği Empati’de Gökhan Özoğuz, babasının ölümünden sonra yaşadığı büyük değişimi anlattı. Ünlü müzisyen, “Babama kadar vurdumduymazdım. O vefat edince dünyam 180 derece döndü, bambaşka bir adam oldum. Baba bizim için temel taştı, onu kaybedince her şeye dikkat etmeye başladım.” dedi.

“Kaygı Bozukluğu ve Panik Atak Yaşadım”

Babasının kaybının ardından ciddi psikolojik süreçler yaşadığını anlatan Gökhan Özoğuz, “Fobiler gelişmeye başladı, kaygı bozukluklarıyla uğraştım. Aile yükünü zihnimde hep ben taşıyormuşum gibi hissediyordum. EMDR tekniğiyle terapi aldım, çok işe yaradı.” ifadelerini kullandı.

“Babam Öldükten Sonra 7 Sene Ağladım”

Ünlü müzisyen, babasının ölümünden sonra duygusal olarak yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

“Vefat etmeden önce ‘Biz iyiyiz baba, sen rahat ol’ dedim. Sarıldım, yanında yattım. En son o anı hatırlıyorum. O zaman ağlayamadım, ama sonra 7 sene boyunca ağladım.”

Hakan Özoğuz’un Hastalığını İlk Kez Anlattı

Programda ikizi Hakan Özoğuz’un lenf kanseri sürecine de değinen sanatçı, ilk kez bu kadar açık konuştu:

“Hayatımda o kadar zor bir dönem hatırlamıyorum. Bir abimiz ‘Süreci sahiplenmeyin, bu bir rüzgar gibi geçecek’ dedi. Gerçekten öyle oldu. Hakan bu süreci güçlü şekilde atlattı.”

Athena Gökhan’ın Kızı Selin de Stüdyodaydı

Empati çekimleri sırasında Gökhan Özoğuz’un kızı Selin de stüdyoda babasına eşlik etti. Ahmet Mümtaz Taylan, küçük Selin’i sahneye davet edince stüdyoda sıcak anlar yaşandı. Taylan’ın “Baban babalıktan sınıfı geçer mi?” sorusuna Selin’in verdiği “Geçer” yanıtı stüdyoda gülümsemelere neden oldu.