Gökhan Özoğuz'dan Duygusal İtiraflar: “Babam Öldükten Sonra 7 Sene Ağladım”

Empati programında Gökhan Özoğuz, babasının vefatı sonrası yaşadığı travmayı ve ikizi Hakan Özoğuz’un hastalık sürecini ilk kez anlattı.

Gökhan Özoğuz'dan Duygusal İtiraflar: “Babam Öldükten Sonra 7 Sene Ağladım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2025 17:50

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında ünlü konuklarıyla insan hikayelerine dokunmaya devam ediyor. Her bölümde farklı yaşam öykülerini gündeme taşıyan Taylan, konuklarının hayatlarına dair yeni farkındalıklar kazanmalarını sağlıyor. Bu hafta programa konuk olan isim ise müzisyen Gökhan Özoğuz oldu.

Gökhan Özoğuz İlk Kez Açıkladı: “Babam Öldükten Sonra Hayatım Değişti”

Yapımcılığını BBO Yapım, Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar’ın üstlendiği Empati’de Gökhan Özoğuz, babasının ölümünden sonra yaşadığı büyük değişimi anlattı. Ünlü müzisyen, “Babama kadar vurdumduymazdım. O vefat edince dünyam 180 derece döndü, bambaşka bir adam oldum. Baba bizim için temel taştı, onu kaybedince her şeye dikkat etmeye başladım.” dedi.

“Kaygı Bozukluğu ve Panik Atak Yaşadım”

Babasının kaybının ardından ciddi psikolojik süreçler yaşadığını anlatan Gökhan Özoğuz, “Fobiler gelişmeye başladı, kaygı bozukluklarıyla uğraştım. Aile yükünü zihnimde hep ben taşıyormuşum gibi hissediyordum. EMDR tekniğiyle terapi aldım, çok işe yaradı.” ifadelerini kullandı.

“Babam Öldükten Sonra 7 Sene Ağladım”

Ünlü müzisyen, babasının ölümünden sonra duygusal olarak yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

“Vefat etmeden önce ‘Biz iyiyiz baba, sen rahat ol’ dedim. Sarıldım, yanında yattım. En son o anı hatırlıyorum. O zaman ağlayamadım, ama sonra 7 sene boyunca ağladım.”

Hakan Özoğuz’un Hastalığını İlk Kez Anlattı

Programda ikizi Hakan Özoğuz’un lenf kanseri sürecine de değinen sanatçı, ilk kez bu kadar açık konuştu:

“Hayatımda o kadar zor bir dönem hatırlamıyorum. Bir abimiz ‘Süreci sahiplenmeyin, bu bir rüzgar gibi geçecek’ dedi. Gerçekten öyle oldu. Hakan bu süreci güçlü şekilde atlattı.”

Athena Gökhan’ın Kızı Selin de Stüdyodaydı

Empati çekimleri sırasında Gökhan Özoğuz’un kızı Selin de stüdyoda babasına eşlik etti. Ahmet Mümtaz Taylan, küçük Selin’i sahneye davet edince stüdyoda sıcak anlar yaşandı. Taylan’ın “Baban babalıktan sınıfı geçer mi?” sorusuna Selin’in verdiği “Geçer” yanıtı stüdyoda gülümsemelere neden oldu.

Benzer Haberler
İlayda Alişan: İlayda Alişan: "Seda Sayan’a Benzetilmek Benim İçin Gurur"
Siyah Kalp ve Aras Aydın'a Produ Awards Ödülü Siyah Kalp ve Aras Aydın'a Produ Awards Ödülü
Ozan Güven’in 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Onandı Ozan Güven’in 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Onandı
Nihan Akkuş’tan Barıştığı Eski Eşi Okan Buruk’a Şaşırtan Söz: “Bence O Uzaylı Olabilir” Nihan Akkuş’tan Barıştığı Eski Eşi Okan Buruk’a Şaşırtan Söz: “Bence O Uzaylı Olabilir”
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuyla İlgili Hastaneden Açıklama Geldi Fatih Ürek’in Sağlık Durumuyla İlgili Hastaneden Açıklama Geldi
Kerem Bürsin, Galatasaray maçını yeni aşkıyla mı izledi? Kerem Bürsin, Galatasaray maçını yeni aşkıyla mı izledi?
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor
  • 17-10-2025 13:45

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi