Gökçe Bahadır Masanın Diğer Tarafında! "Oyuncuların Derdine Ben Koşacağım."

Ekranların ve sahnelerin çok yönlü ismi Gökçe Bahadır, kariyerine yeni bir halka daha ekledi. Hem oyunculukta hem de şarkıcılıkta rüştünü ispatlayan Bahadır, bu kez yapımcı kimliğiyle sanat dünyasında fark yaratıyor. Müzisyen eşi Emir Ersoy ile katıldığı bir davette görüntülenen ünlü sanatçı, yeni heyecanını paylaştı.

'Ehlikeyf' ile Yapımcılığa İlk Adım

Gökçe Bahadır, yapımcılığını üstlendiği 'Ehlikeyf' adlı tiyatro oyunuyla masanın diğer tarafına geçti. Bu yeni deneyimin kendisine çok şey kattığını belirten Bahadır, empati dolu yaklaşımıyla dikkat çekti:

Sorumluluk Bilinci: "Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Sadece oyuncu olmak çok farklıymış, şimdi birçok şeyin sorumluluğunu üzerimde hissediyorum."

Oyuncu Dostu Yapımcı: "Onları çok iyi anladığım için her türlü dertlerine koşmak istiyorum. Set veya sahne arkasındaki konforları benim için her şeyden önemli."

"Şarkı Söyleyen Bir Oyuncuyum"

Son dönemde yayınladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan Bahadır, müzik tutkusunun oyunculuğunun önüne geçmediğini ancak ruhunu beslediğini söyledi:

"Ben şarkı söylemeyi çok seven bir oyuncuyum. Şarkı söylemekten aşırı keyif alıyorum ve sahnede olmak, o enerjiyi paylaşmak ruhuma çok iyi geliyor."

Sanatla İç İçe Bir Çift

Eşi Emir Ersoy ile hem özel hayatlarında hem de müzikal projelerde yakaladıkları uyumla parmakla gösterilen çift, 2026 yılına oldukça üretken bir giriş yaptı. Gökçe Bahadır’ın titiz yapımcılığı ve sahne enerjisi, sanat camiasında "tam donanımlı sanatçı" yorumlarını da beraberinde getirdi.