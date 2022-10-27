Gizem Erman Soysaldı, Elazığ Çayda Çıra Film Festivali jürisinde

FotSerdar Kara başkanlığında gerçekleşecek festivalde Fırat Üniversitesi'nde söyleşi ve paneller, sinemalar yanında öğrenci yurtlarında da film gösterimleri olacak. Birbirinden özel filmlerin yarışacağı 14. Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında jüri başkanı yönetmen Doğan Ümit Karaca olurken jüri de ayrıca Gizem Erman Soysaldı, Erkan Bektaş, Hakan Haksun, Eylem Tok, Baran Mayda ve Bahar Zozan Tok bulunuyor.

Peyami, Okul Tıraşı, Sardunya, Sabırsızlık Zamanı, Dedemin Gözyaşları, Sadece Bir Gece, Gelincik Kırmızı, Lacivert Gece, Son Akşam Yemeği, Yabancı adlı filmler Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yarışacak.

Uluslararası Yarışma bölümünde İranlı kadın yönetmen Zöhre Zamani jüri başkanı İtalya dan Lia Beltrami, Norveç den Gyda Velvin Myklebust, Türkiye’den Numan Çakır, DoÇ. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız, Ahmet Bulut Hollanda’dan Clementine Ederveen olacak.

14. Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinin 2022’in En İyileri 5 Kasım cumartesi akşamı belli olacak.