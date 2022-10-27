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Gecce Magazin Haberleri

Gizem Erman Soysaldı, Elazığ Çayda Çıra Film Festivali jürisinde

Bu yıl 14. kez gerçekleşecek Elazığ  Çayda  Çıra  Film Festivali, 1-5  Kasım 2022  tarihlerinde Elazığ’da gerçekleşecek.

Gizem Erman Soysaldı, Elazığ Çayda Çıra Film Festivali jürisinde
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-10-2022 15:03

FotSerdar  Kara  başkanlığında  gerçekleşecek festivalde  Fırat  Üniversitesi'nde söyleşi ve paneller, sinemalar yanında öğrenci yurtlarında   da  film gösterimleri olacak. Birbirinden özel filmlerin yarışacağı  14. Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinin Ulusal Uzun Metraj  Film Yarışmasında jüri  başkanı  yönetmen Doğan Ümit Karaca olurken  jüri de ayrıca  Gizem Erman Soysaldı, Erkan Bektaş, Hakan Haksun, Eylem Tok, Baran Mayda  ve Bahar Zozan Tok bulunuyor.

Peyami, Okul Tıraşı, Sardunya, Sabırsızlık Zamanı, Dedemin Gözyaşları, Sadece Bir Gece, Gelincik Kırmızı, Lacivert Gece, Son Akşam Yemeği, Yabancı adlı filmler Ulusal Uzun Metraj  Film Yarışması  bölümünde  yarışacak.  

Uluslararası  Yarışma  bölümünde İranlı kadın yönetmen Zöhre Zamani jüri başkanı İtalya dan Lia  Beltrami, Norveç den  Gyda Velvin Myklebust, Türkiye’den Numan Çakır, DoÇ. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız, Ahmet Bulut   Hollanda’dan Clementine Ederveen olacak.

 

14. Elazığ Çayda Çıra  Film Festivalinin 2022’in En İyileri 5 Kasım cumartesi akşamı  belli olacak.

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