Gıda Terörü ve Sağlık Riskleri Giderek Artıyor!

Gıda sektöründe etik ve kaliteli üretim yapan birçok işletme bulunmasına rağmen, ne yazık ki “gıda terörü” olarak adlandırılabilecek vakalar her geçen gün artıyor. Food Digitale Dergisi’nin yayınladığı habere göre, tüketicileri kandıran ve sağlık açısından büyük riskler taşıyan ürünlerin piyasada dolaşıyor olması endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.

Ülkemizde, işini sevgiyle, emeğiyle ve ahlakıyla yapan pek çok insan varken, gıda sektöründe maalesef büyük bir “gıda terörü” yaşanıyor. Bu durum, özellikle son zamanlarda, her köşe başında karşımıza çıkıyor ve hepimizi etkiliyor.

Food Digitale Dergisi için Eren Özsaygılı’nın kalema aldığı haberin tam metni şöyle:

Bu ay, tadımı kaçıran iki farklı olay yaşadım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde, büyük bir markanın vitrininde gördüğüm fıstıklı sarma ürünü beni oldukça şaşırttı. Ürünün parlaklığı ve rengi o kadar dikkat çekiciydi ki, hemen ilgimi çekti. Çünkü fıstıklı sarma, doğal haliyle ışık altında sararır ve hiçbir zaman vitrinlerde 3-4 saatten fazla tutulamaz. Merakıma yenik düşerek iki adet aldım. Ancak ürünü incelemeye başladığımda, rengindeki gariplik beni şüpheye düşürdü ve küçük bir test yapma kararı aldım.

Yaptığım testte, kendi ürünümüzü, kaliteli Gaziantep boz fıstığını ve bahsettiğim markanın fıstıklı sarmasını sıcak suda karıştırdım ve neyle karşılaştım dersiniz? Üründen, yeşil bir boya çıktı! Bu durumun en üzücü kısmı, ürün içindeki fıstık miktarının oldukça az olması ve kullanılan boya maddesi hakkında kutuda herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor olması. Üstelik bu boyanın, sağlık açısından ne kadar zararlı olduğu konusunda da kutusunda hiçbir açıklama yok. Gerçekten üzücü bir durum!

Bir diğer örnek de geçtiğimiz günlerde gittiğim bir restorandan. Menüdeki zeytinyağlı salata ve mezeleri sipariş ederken, gözüm zeytinyağı bidonunun üzerindeki etikete takıldı: “Zeytinyağı aromalı bitkisel yağ karışımı.” Yani, sağlıklı beslenmek için zeytinyağına güvenerek sipariş ettiğiniz salata veya zeytinyağlı mezeler, aslında tamamen güvenilmez ve hatta içinde zeytinyağı bile barındırmayan bir yağ karışımından yapılmış olabilir. Üstelik, bu tür ürünler vücudumuza oldukça zarar verebilir. Son olarak, gittiğiniz restoranlarda, sipariş ettiğiniz ürünlerin kalitesine dikkat etmenizi öneririm. Belki de nar ekşisi yerine, glikoz şurubu eklenmiş “nar ekşi aromalı” bir ürünle karşılaşabilirsiniz.

Gıda terörünün sona erdiği, sağlıklı gıdalara kolayca ulaşabileceğimiz bir Türkiye’de yaşamak dileğiyle…