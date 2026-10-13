Georgina Rodriguez'den Yıllar Sonra Gelen Cristiano Ronaldo İtirafı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı dolu dizgin aşkla ve renkli hayatıyla küresel magazin basınının en çok takip ettiği isimlerden biri olan Georgina Rodriguez ilişkilerinin başladığı ilk günlere dair dikkat çekici ve samimi açıklamalarda bulundu. Madrid'de lüks bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalıştığı dönemde Ronaldo ile tanışan ve hayatı tamamen değişen ünlü model o döneme dair unutulmadık bir anısını paylaştı. İş arkadaşatının gözleri önünde yaşanan o anları anlatan Rodriguez'in açıklamaları magazin ve sosyal medya dünyasında kısa sürede gündem oldu.

"İş Arkadaşlarım Delirirdi"

Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilişkilerinin ilk zamanlarını anlattı. "İşten sonra beni almaya Bugatti'yle gelirdi. İş arkadaşlarım delirirdi. Ben otobüsle gelir, Bugatti ile giderdim. İnsanlar buna inanamıyordu." https://t.co/RheFLNm7Dv — Populicc (@populicc) October 13, 2026

Cristiano Ronaldo ile tanıştığı ilk dönemlerde normal bir hayat sürdüğünü ve işine toplu taşımayla gittiğini belirten Georgina Rodriguez Portekizli süper starın jestlerini ve çevresindekilerin bu duruma verdiği tepkiyi esprili bir dille anlattı. İş çıkışlarında kendisini almaya gelen Ronaldo'nun süper lüks arabalarıyla yarattığı etkiyi vurgulayan güzel model, şu ifadeleri kullandı:

"İşten sonra beni almaya Bugatti'yle gelirdi. İş arkadaşlarım adeta delirirdi. Ben sabah işe otobüsle gelir akşam ise Bugatti ile giderdim. İnsanlar gözlerinin önünde yaşanan bu duruma inanamıyordu."

Sıradan bir satış temsilcisiyken dünyanın en çok kazanan sporcularından birinin hayat arkadaşı olma yolculuğunu samimiyetle dile getiren Rodriguez ilişkilerinin başında yaşadığı bu tezat durumun çevresindekilerde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirtti.

Külkedisi Masalından Dünya Çapında Bir Markaya!

Cristiano Ronaldo ile tanışmasının ardından modellik kariyerine hızlı bir giriş yapan Netflix'te kendi hayatını anlatan belgeseli yayınlanan ve milyonlarca takipçisiyle küresel bir ikona dönüşen Georgina Rodriguez mütevazı geçmişini saklamamasıyla da takdir topluyor.

Ronaldo'nun lüks araba tutkusunun ilk günlerinden bu yana hayatlarının merkezinde olduğunu belirten Rodriguez'in bu Bugatti itirafı sosyal medyada "Gerçek bir Külkedisi masalı", "Otobüsten Bugatti'ye uzanan muazzam bir hayat değişimi" şeklinde binlerce yorum aldı. Yıllardır mutlu birlikteliklerini sürdüren ve geniş aileleriyle dikkat çeken çift her adımlarıyla dünya basınında haber olmaya devam ediyor.