Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı Cannes'da Rüzgar Gibi Esti: MIPCOM Fuarı'na Damga Vurdular!

Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı Şapkacı Kadınlar için Cannes MIPCOM Fuarı'na katıldı. İkilinin şıklığı ve güzelliği sosyal medyayı salladı.

Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı Cannes'da Rüzgar Gibi Esti: MIPCOM Fuarı'na Damga Vurdular!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 10:26

Türk televizyon ve sinema dünyasının son dönemde başarılarıyla en çok adından söz ettiren iki dev ismi Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı Fransa'nın dünyaca ünlü şehri Cannes'da düzenlenen uluslararası içerik ve yayıncılık fuarı MIPCOM'da boy gösterdi. Yeni ve iddialı projeleri Şapkacı Kadınlar'ın başrollerini paylaşan başarılı ikili kırmızı halıda ve fuar alanındaki karizmalarıyla dünya basınının ve televizyon sektörünün odağı haline geldi. İkilinin Cannes'dan gelen şık ve iddialı görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral olurken binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Pınar Deniz Zarafetiyle Büyüledi, Selahattin Paşalı Şıklığıyla Sınıfı Geçti!

Daha önce de birlikte rol aldıkları projelerdeki ekran uyumlarıyla izleyicilerden tam not alan Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı bu kez Şapkacı Kadınlar dizisinin uluslararası tanıtımı için MIPCOM Fuarı'nda yerlerini aldı. Fransa'da düzenlenen organizasyonda zarafeti ve duru güzelliğiyle göz kamaştıran Pınar Deniz, moda otoritelerinden tam not alırken Selahattin Paşalı ise kendine has stil sahibi tarzı ve jilet gibi şıklığıyla beğeni topladı.

İkilinin stil uyumu ve ulaştıkları enerji sadece fuardaki katılımcıların değil sosyal medyanın da ana gündem maddelerinden biri oldu. Dünya basınından fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği başrol oyuncuları verdikleri sempatik pozlarla hayranlarını bir kez daha mest etti.

Sosyal Medyayı Sallayan Görseller

MIPCOM Fuarı'ndan karelerin ve videoların sosyal mecralara düşmesiyle birlikte Türk ve yabancı dizi tutkunları yorum alanlarını doldurdu. Pınar Deniz'in ışığına övgüler yağdırılırken, Selahattin Paşalı'nın karizmatik duruşu çok konuşuldu. İzleyiciler yetenekli iki oyuncunun yeniden aynı projede buluşmasının heyecanını dile getirirken "Görsel şölen böyle olur", "Mükemmel bir ikili olmuşlar" ve "Şapkacı Kadınlar şimdiden sezonun en iddialı yapımı olmaya aday" şeklinde binlerce paylaşım yapıldı.

Uluslararası televizyon pazarında büyük ilgi gören Şapkacı Kadınlar dizisinin Cannes'daki bu başarılı temsili yapımın yakında başlayacak olan yayın yolculuğu öncesi beklentileri en üst seviyeye çıkardı.

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