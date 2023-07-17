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Geometrinin Saf ve Şiirsel Hali Karaca’da

Modern tasarımları ile mutfak ve sofraların öncü markası Karaca; Sarıyer Design ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Sofralara yeni bir soluk getiren koleksiyon;yemek takımı, çatal-kaşık-bıçak seti, tasarım objesine dönüşebilen çerezlik,su bardağı ve kahve fincanı ile doğanın mükemmel geometrisinden yola çıkarak hazırlandı.

Geometrinin Saf ve Şiirsel Hali Karaca’da
Yayın Tarihi : 2023-07-17 14:16

Mutfaktaki her anı değerli kılan Karaca,Sarıyer Design’ın kurucularından Aziz Sarıyer ve Derin Sarıyer işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni koleksiyonu ile en güzel anlarınıza eşlik edecek. Vortex yemek takımı,doğanın mükemmel geometrisinden yola çıkarak altın oran şiirselliğine ulaşan hikayesiyle sofralarda yer alıyor.Hassas işçilikle hazırlanan Vortex yemek takımı, su veya hava akıntısının bir engelle karşılaştığında çukurlaşarak kendi etrafında dönmesinin oluşturduğu heyecanı sofralara yansıtırken, tabaklardaki hatların dönerken çukurlaşarak yarattığı girdap etkisi içindeki yemeği o anın merkezine yerleştiriyor. Vortex çatal-kaşık-bıçak seti ise görselliğinin yanı sıra 316+ çelikle tasarlanan üretim aşamasındaki yenilikçiliğiyle dayanıklılığı yeniden yorumluyor.

Sphere çerezlik, doğanın hareketleri ve tamamlayıcılığı üzerinden tasarlanarak, niş ve modern görünümüyle fark yaratıyor. Dört farklı katmanın bir araya gelerek bir küreyi oluşturduğu Sphere, dünyanın lezzet katmanlarına gönderme yapıyor. Farklı boyut ve formda olan her bir parça üst üste yerleştirildiğindeikonik bir tasarım objesine dönüşüyor.

Simetri prensibinden yola çıkılarak hazırlanan Ark bardak setleri ve kahve fincanı takımı, kapladıkları fiziksel alanlarının yanı sıra negatif alanlarının da tasarıma dahil olduğu ürünler sofralarınıza estetik duruşun yanı sıra zenginlik kazandırıyor. Her bir tasarımın yarı eşit yüzeylerialt-üst olarak yan yana geldiğinde tamamlanmış bir form ortaya çıkarıyor.

Dünya tasarım arenasının önemli ismi, Aziz Sarıyer ve Derin Sarıyertarafından doğanın mükemmel işleyişini sofralarınıza taşıyan Karaca X Sarıyer Design koleksiyonu; Karaca mağazaları, karaca.com ve Karaca uygulamasında.

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