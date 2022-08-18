‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi...

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Geçmişiyle tüm bağlarını koparıp yeni bir sayfa açtığını düşünen Sadi Payaslı, Derya’yı görünce ne yapacağını bilemez. Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmışken aynı esnada Derya ve Songül’ün bir deniz kenarında onun için gözyaşı döktüğünden habersizdir. Avukatından davasıyla ilgili iyi haber bekleyen Melek belirlenen duruşma tarihiyle neye uğradığını şaşırır. Melek ıslahevine dönme ihtimali ortaya çıkınca kendisi ve ilişkisi hakkında bir karar verir. Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem’le son kez konuşmak için genç kızın evine gider. Fakat Gizem’in kapısına gelen tek kişi Mert değildir. Araz’la giriştikleri kavgada Gizem ilk kez taraf tutacaktır. Aylin eve dönüşü onuruna düzenlenen partiye arkadaşlarını da çağırır. Kira borcunu ödeyebilmek için herkesten gizli işe giren Gizem, bu partide garson olarak görevlendirilince ortalık iyice karışır.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 5. Bölüm Ön İzleme: