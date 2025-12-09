Geleceğin Mutfağı” Gourmand Awards’ta Dünya Birincisi

Sürdürülebilir ve atık mutfak üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Özge Şahin’in kaleme aldığı ‘’Geleceğin Mutfağı’’, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden Gourmand World Cookbook Awards 2025’te ‘’Sürdürülebilirlik‘’ kategorisinde dünya birincisi oldu. Ödül, Dubai’de düzenlenen törende Şahin’e takdim edildi.

Geleceğin Mutfağı” Gourmand Awards’ta Dünya Birincisi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-12-2025 16:38

 
Okuru bir ay elektriksiz yaşayabilecek kadar güçlü bir mutfak sistemine, geçmişin bilgeliklerini bugüne taşıyan zamansız reçetelere ve gıdaya yeniden saygı duymaya davet eden kitap; Osmanlı’dan Avrupa’ya uzanan 100 tarif ve sayısız atıksız mutfak tekniğiyle, krizlere dayanıklı, köklerine bağlı ve yenilikçi bir yaşam rehberi sunuyor. 


Geleceğin Mutfağı, okuru bir ay elektriksiz yaşayabilecek kadar güçlü bir mutfak sistemine, geçmişin bilgeliklerini bugüne taşıyan zamansız reçetelere ve gıdaya yeniden saygı duymaya davet ediyor. Osmanlı’dan Avrupa’ya, geçmişten geleceğe uzanan 100 tarif ve sınırsız sayıda atıksız mutfak tekniği içeren kitap; mutfağı tüm krizlere karşı koruyan, köklerine bağlı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaşam rehberi sunuyor.

Benzer Haberler
Karaca Hatır Perfetto'nun Reklam Filmi Yüzü Fatih Terim Oldu Karaca Hatır Perfetto'nun Reklam Filmi Yüzü Fatih Terim Oldu
Doğadan Sofraya: Toprağın ve Zamanın Eseri Doğadan Sofraya: Toprağın ve Zamanın Eseri
İstanbul Aralık 2025 Etkinlik Takvimi: Konser, Tiyatro, Stand Up... İstanbul Aralık 2025 Etkinlik Takvimi: Konser, Tiyatro, Stand Up...
Bel ağrısı bel kaymasının belirtisi olabilir! Bel ağrısı bel kaymasının belirtisi olabilir!
Lenfödeme karşı 10 önemli öneri! Lenfödeme karşı 10 önemli öneri!
5 Adımda Kışın Sağlıklı Kalın 5 Adımda Kışın Sağlıklı Kalın
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!
  • 04-12-2025 10:01

Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!