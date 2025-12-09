Geleceğin Mutfağı” Gourmand Awards’ta Dünya Birincisi



Geleceğin Mutfağı, okuru bir ay elektriksiz yaşayabilecek kadar güçlü bir mutfak sistemine, geçmişin bilgeliklerini bugüne taşıyan zamansız reçetelere ve gıdaya yeniden saygı duymaya davet ediyor. Osmanlı’dan Avrupa’ya, geçmişten geleceğe uzanan 100 tarif ve sınırsız sayıda atıksız mutfak tekniği içeren kitap; mutfağı tüm krizlere karşı koruyan, köklerine bağlı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaşam rehberi sunuyor.