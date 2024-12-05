Furkan Kızılay'dan Paris'te romantik evlenme teklifi!

Ünlü oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Fransa’nın başkenti Paris’te unutulmaz bir evlenme teklifi yaptı. Romantik anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya, hayranlarından ve ünlü dostlarından tebrik mesajları yağdı.

Furkan Kızılay'dan Paris'te romantik evlenme teklifi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2024 10:30

34 yaşındaki Kızılay, Eyfel Kulesi’nin eşsiz manzarası eşliğinde sevgilisine diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Tutku Yılmaz’ın heyecan ve mutluluk dolu anları ise video olarak kaydedildi. Kızılay, paylaşımında “Hayatımın en özel anlarından biri. Evet dedi!” ifadelerine yer verirken, gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncunun 322 bin takipçisi bulunan Instagram hesabındaki paylaşımına, “Gerçek aşk!”, “Harikasınız, mutluluklar!” ve “Paris’te aşk başka yaşanır” gibi yorumlar yapıldı.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz’ın romantik anları, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken çiftin düğün detayları şimdiden merak konusu oldu.

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