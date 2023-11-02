Fiat Doblo ve Fiorino Modellerinde ÖTV İndirimi Sıfıra İndi

Türkiye'de milyonlarca tüketicinin sabırsızlıkla beklediği ÖTV indirimi haberleri, özellikle ticari araç sahiplerini sevindirecek nitelikte geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde uygulanan ÖTV oranları tamamen kaldırıldı. Bu kararla birlikte, araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanmış ve yeni vergisiz fiyat listesi açıklandı.

Ticari Araç Sahiplerine ÖTV İndirimi Müjdesi

Cumhurbaşkanı'nın son kararı ile ticaretin can damarlarından olan ticari araçlar için büyük bir indirim haberi geldi. Enflasyon ve döviz kuru yükselişlerinin ardından ticari araç sahipleri ve almayı düşünenler için umut verici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Hangi Araçlar ÖTV'siz Satılacak?

Ticari kullanım için hayati önem taşıyan şehir içi taksiler, dolmuşlar, minibüsler, midibüsler, otobüsler, çekiciler ve kamyonlar, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ÖTV'siz olarak yenilenebilecek.

ÖTV İndirimi Kimleri Kapsıyor?

Yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflar için ÖTV ödemeden yeni araç alabilme imkanı tanınacağı ifade edildi.

Fiat Doblo ve Fiorino'nun ÖTV'siz Satış Fiyatları

2023 model Fiat Doblo ve Fiorino modellerinin ÖTV'siz satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

2023 model Fiat Doblo CARGO 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 paketi 654.400 TL

2023 model Fiat Doblo CARGO MAXI 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 paketi 757.600 TL

2023 model Fiat Doblo URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 paketi 805.400 TL

2023 model Fiat Fiorino POP 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 498.400 TL

2023 model Fiat Fiorino SAFELINE 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 511.500 TL

2023 model Fiat Fiorino PREMIO 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 533.200 TL

Araç almayı düşünen esnaflar için bu indirim kararının piyasalara canlılık getirmesi ve ticaretin daha da hızlanması bekleniyor.