Advert

Fiat Doblo ve Fiorino Modellerinde ÖTV İndirimi Sıfıra İndi

Türkiye'de milyonlarca tüketicinin sabırsızlıkla beklediği ÖTV indirimi haberleri, özellikle ticari araç sahiplerini sevindirecek nitelikte geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde uygulanan ÖTV oranları tamamen kaldırıldı. Bu kararla birlikte, araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanmış ve yeni vergisiz fiyat listesi açıklandı.

Fiat Doblo ve Fiorino Modellerinde ÖTV İndirimi Sıfıra İndi
VİDEO
Yayın Tarihi : 02-11-2023 15:52

Türkiye'de milyonlarca tüketicinin sabırsızlıkla beklediği ÖTV indirimi haberleri, özellikle ticari araç sahiplerini sevindirecek nitelikte geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde uygulanan ÖTV oranları tamamen kaldırıldı. Bu kararla birlikte, araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanmış ve yeni vergisiz fiyat listesi açıklandı.

 

Ticari Araç Sahiplerine ÖTV İndirimi Müjdesi

Cumhurbaşkanı'nın son kararı ile ticaretin can damarlarından olan ticari araçlar için büyük bir indirim haberi geldi. Enflasyon ve döviz kuru yükselişlerinin ardından ticari araç sahipleri ve almayı düşünenler için umut verici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Hangi Araçlar ÖTV'siz Satılacak?

Ticari kullanım için hayati önem taşıyan şehir içi taksiler, dolmuşlar, minibüsler, midibüsler, otobüsler, çekiciler ve kamyonlar, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ÖTV'siz olarak yenilenebilecek.

ÖTV İndirimi Kimleri Kapsıyor?

Yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflar için ÖTV ödemeden yeni araç alabilme imkanı tanınacağı ifade edildi.

Fiat Doblo ve Fiorino'nun ÖTV'siz Satış Fiyatları

2023 model Fiat Doblo ve Fiorino modellerinin ÖTV'siz satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • 2023 model Fiat Doblo CARGO 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 paketi 654.400 TL
  • 2023 model Fiat Doblo CARGO MAXI 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 paketi 757.600 TL
  • 2023 model Fiat Doblo URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 paketi 805.400 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino POP 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 498.400 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino SAFELINE 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 511.500 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino PREMIO 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 533.200 TL

Araç almayı düşünen esnaflar için bu indirim kararının piyasalara canlılık getirmesi ve ticaretin daha da hızlanması bekleniyor.

Benzer Haberler
3 Kasım Cuma günü Canını seven evden çıkmayacak 3 Kasım Cuma günü Canını seven evden çıkmayacak
Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2023 Türkiye'de Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2023 Türkiye'de Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor?
Esra Erol Programında Kurgu İddiası! Ümmiye Teyze'nin Geçmişi Ortaya Çıktı Esra Erol Programında Kurgu İddiası! Ümmiye Teyze'nin Geçmişi Ortaya Çıktı
Emekliye Zam Oranı Belli Oldu! İkramiyeler de Kallavi Artış EN Düşük Emekli Maaşı 5 Heneyi Aştı da Aştı Emekliye Zam Oranı Belli Oldu! İkramiyeler de Kallavi Artış EN Düşük Emekli Maaşı 5 Heneyi Aştı da Aştı
Dar gelirlilerin evi olacak! TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4 bin 647 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor Dar gelirlilerin evi olacak! TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4 bin 647 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor
Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim