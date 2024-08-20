Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor!

Müzik dünyasının sevilen sanatçılarından Feridun Düzağaç, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 55 yaşındaki usta müzisyenin, 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık'ın hamile olduğu öğrenildi. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Düzağaç, bu mutlu haberi henüz paylaşmazken, hayranları sanatçıyı tebrik yağmuruna tuttu.

Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuya Naz Düzağaç ise Londra’da mimarlık eğitimi alıyor. Kızına olan sevgisini sık sık dile getiren sanatçı, bir sosyal medya paylaşımında Tuya Naz için “Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… Bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam’ yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde, işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…” ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ise Feridun Düzağaç, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.