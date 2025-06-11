Ferdi Kadıoğlu Baba Oluyor: Müjde Karayipler’den Geldi

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Karayipler’den yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu Baba Oluyor: Müjde Karayipler’den Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2025 13:45

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kariyerine İngiltere’de devam ederken hayatının en özel haberini paylaştı. Brighton forması giyen yıldız isim, ilk kez baba olacağını duyurarak hayranlarını sevince boğdu.

Karayipler'den Gelen Müjde

25 yaşındaki futbolcu, müjdeli haberi sevgilisi Sera Vrij ile birlikte Karayipler'de verdi. Turks ve Caicos Adaları’ndan paylaştığı kareyle takipçilerine bebek beklediklerini duyurdu. İngiltere ile Karayipler arasındaki mesafe 5.800 kilometre olsa da, bu mutluluk dünyanın her yerine ulaştı.

Aşk Hikâyesi Sosyal Medyada Başladı

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz yıl Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij’e evlenme teklif etmişti. 23 Mart’ta yaptığı bu romantik teklif sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise çift, ilişkilerini bir adım daha ileri taşıyor.

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